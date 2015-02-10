韩国数据：1月百货店销售同比下降9.7%，创10年来最高降幅

路透首尔2月10日 - 企划财政部周二公布，韩国1月百货店销售估计较上年同期下降9.7%，这将是纪录最高降幅。

企划财政部表示，1月销售疲弱部分归因于春节假期时间的变化，去年春节假期是在1月底，而今年却在2月中旬。