韩国数据：1月百货店销售同比下降9.7%，创10年来最高降幅

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透首尔2月10日 - 企划财政部周二公布，韩国1月百货店销售估计较上年同期下降9.7%，这将是纪录最高降幅。
企划财政部表示，1月销售疲弱部分归因于春节假期时间的变化，去年春节假期是在1月底，而今年却在2月中旬。
企划财政部表示，韩国1月主要折扣商店销售较上年同期下降20.7%，这将是去年2月下降23.1%以来最大跌幅。
政府于2005年1月开始为该国三大连锁百货店公布销售数据，它们是现代百货 、乐天购物 和新世界 。
1月数据为连续第五个月同比下降，韩国产业通商资源部将于本月稍后公布1月修正值。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7