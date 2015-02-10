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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 09:30 BJT

韩国数据：1月百货店销售同比下降9.7%，创10年来最高降幅

路透首尔2月10日 - 企划财政部周二公布，韩国1月百货店销售估计较上年同期下降9.7%，这将是纪录最高降幅。

企划财政部表示，1月销售疲弱部分归因于春节假期时间的变化，去年春节假期是在1月底，而今年却在2月中旬。

企划财政部表示，韩国1月主要折扣商店销售较上年同期下降20.7%，这将是去年2月下降23.1%以来最大跌幅。

政府于2005年1月开始为该国三大连锁百货店公布销售数据，它们是现代百货 、乐天购物 和新世界 。

1月数据为连续第五个月同比下降，韩国产业通商资源部将于本月稍后公布1月修正值。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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