《交易视点》农历年前最后一周交易，台债变数多--永丰金证券

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透台北2月10日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾指标10年公债103/13 殖利率周一收高近5个基点，创逾一个月收盘新高位。市场表示，美国非农就业数据增长强劲，带动台债殖利率随美债上弹，量缩观望今日30年新券标售。
本周为农历年前最后一周交易，期间充满变数，包括周二标售30年新债、周三10年新券展开发行前交易等，后续密切关注长券端变数。30年新券 将于今日标售，预估金额为400亿台币。近期美债殖利率大幅跃升，寿险下标态度料趋于保守，且国际债持续热烈发行亦排挤台债投资部位，该券得标利率料高于上次30年券标售利率的2.36%，若不考虑国库署截标因素，足额标售利率可能落在2.40-2.45%。五年券103/15 区间预期在0.96%至1.04%。十年券103/13 区间预期在1.53%至1.63%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放