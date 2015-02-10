《交易视点》农历年前最后一周交易，台债变数多--永丰金证券

本周为农历年前最后一周交易，期间充满变数，包括周二标售30年新债、周三10年新券展开发行前交易等，后续密切关注长券端变数。30年新券 将于今日标售，预估金额为400亿台币。近期美债殖利率大幅跃升，寿险下标态度料趋于保守，且国际债持续热烈发行亦排挤台债投资部位，该券得标利率料高于上次30年券标售利率的2.36%，若不考虑国库署截标因素，足额标售利率可能落在2.40-2.45%。五年券103/15 区间预期在0.96%至1.04%。十年券103/13 区间预期在1.53%至1.63%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)