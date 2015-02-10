《全球重要经济事件一览表》--2月10日-2月17日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
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2月10日(二)
美国罗里--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在第30届年度新兴议题论坛中，就“教育、创新与经济成长”主题发表演说(1320)。
渥太华--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins于渥太华经济协会发表演说(1730)。
里斯本--欧洲央行执委普雷特将出席葡萄牙央行组织的一次会议，会议主题为金融稳定以及宏观审慎政策。
塞浦路斯利马索尔--塞浦路斯央行总裁Chrystalla Georghadji与财长Harris Georgiades于塞浦路斯投资峰会发表演说。
土耳其伊斯坦布尔--欧洲央行管理委员会成员魏德曼与德国财长朔伊布勒将召开记者会(1630)。
2月11日(三)
布鲁塞尔--欧元区各国财长将召开特别会议，讨论如何处理希腊的财政支持问题。
新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。
伦敦--日本央行审议委员佐藤健裕在2015年日本证券峰会(Japan Securities Summit)就日本经济前景发表演说(1410)。
英国伯明翰--英国央行金融政策委员会委员Clara Furse对企业与金融界人士发表谈话(1530)。
纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1300)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议上发表讲话(2200)。
巴黎--欧洲央行执委科尔将在一会议上讲话。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月12日)。
2月12日(四)
华盛顿--美国参议院金融委员会举行第二次听证会，主题为“社区银行与债信联盟管理松绑”(1500)。
兰开斯特--英国央行管理者费希尔将参加兰开斯特辩论联盟一项小组讨论(1900)。
伦敦--英国央行将发布季度通胀报告(1030)。
伦敦--欧洲央行执委普雷特就“非常规货币政策和下一个‘新常态’”讲话。
伦敦--欧洲央行管委会成员魏德曼讲话，主题为“迈向稳定与繁荣”(1815)。
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)。
悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。
2月13日(五)
圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”。(1830)
伦敦--欧洲央行执委普雷特将在欧洲金融市场协会(AFME)会议上讲话(1550)。
英格兰考文垂--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在华威大学(Warwick University)2015年华威经济峰会上讲话(1800)。
2月16日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月17日(二)
费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望与货币政策发表演说(1745)。
东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 陈宗琦；审校 张荻)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放