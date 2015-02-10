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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 09:31 BJT

《全球重要经济事件一览表》--2月10日-2月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

2月10日(二)

美国罗里--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在第30届年度新兴议题论坛中，就“教育、创新与经济成长”主题发表演说(1320)。

渥太华--加拿大央行高级副总裁Carolyn Wilkins于渥太华经济协会发表演说(1730)。

里斯本--欧洲央行执委普雷特将出席葡萄牙央行组织的一次会议，会议主题为金融稳定以及宏观审慎政策。

塞浦路斯利马索尔--塞浦路斯央行总裁Chrystalla Georghadji与财长Harris Georgiades于塞浦路斯投资峰会发表演说。

土耳其伊斯坦布尔--欧洲央行管理委员会成员魏德曼与德国财长朔伊布勒将召开记者会(1630)。

2月11日(三)

布鲁塞尔--欧元区各国财长将召开特别会议，讨论如何处理希腊的财政支持问题。

新德里/孟买--美国财政部长杰克卢访问印度(至2月12日)。

伦敦--日本央行审议委员佐藤健裕在2015年日本证券峰会(Japan Securities Summit)就日本经济前景发表演说(1410)。

英国伯明翰--英国央行金融政策委员会委员Clara Furse对企业与金融界人士发表谈话(1530)。

纽约--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在纽约经济俱乐部发表讲话(1300)。

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲外汇周会议上发表讲话(2200)。

巴黎--欧洲央行执委科尔将在一会议上讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至2月12日)。

2月12日(四)

华盛顿--美国参议院金融委员会举行第二次听证会，主题为“社区银行与债信联盟管理松绑”(1500)。

兰开斯特--英国央行管理者费希尔将参加兰开斯特辩论联盟一项小组讨论(1900)。

伦敦--英国央行将发布季度通胀报告(1030)。

伦敦--欧洲央行执委普雷特就“非常规货币政策和下一个‘新常态’”讲话。

伦敦--欧洲央行管委会成员魏德曼讲话，主题为“迈向稳定与繁荣”(1815)。

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至2月13日)。

悉尼--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会作证(2230)。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1700)。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定。

2月13日(五)

圣安东尼奥--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说，题为“对美联储(近)10年的反思”。(1830)

伦敦--欧洲央行执委普雷特将在欧洲金融市场协会(AFME)会议上讲话(1550)。

英格兰考文垂--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧将在华威大学(Warwick University)2015年华威经济峰会上讲话(1800)。

2月16日(一)

暂无重要经济事件预告。

2月17日(二)

费城--费城联邦储备银行总裁普洛瑟就经济展望与货币政策发表演说(1745)。

东京--日本央行货币政策会议(至2月18日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 [TW/DIARYCN (编译 陈宗琦；审校 张荻)

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