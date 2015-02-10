《香港报摘》--其他报纸重要消息2月10日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
** 明报**
--曾两度流标的港铁 新界天水围天荣站住宅发展项目，由新地 夺得。新地副董事总经理雷霆表示，天荣站项目总投资额料约70亿港元，主力兴建中小型单位。
--美国私募基金CVC持有的香港宽频拟在农历新年后进行路演，上市集资7亿美元，初步预期股息回报率约4-5厘，主要卖点在于提供较商业信托更高增长潜力。
**星岛日报**
--格林国际 与配售代理订立配售协议，向独立第三方的承配人，配售本金额最多8,380万港元的可换股债券，年期三年。
**东方日报**
--中国旺旺 上市以来首发盈警，2014年度受内地消费市场疲弱及农历新年会计期间可销售天期较短影响，收益或现低单位数下跌。
--港交所 公布有关长实 重组方案交易与结算安排，长和股份于3月18日上市首日，即获准沽空。长实股票期货及期权，将会于3月11-17日暂停交易。
--远洋地产 收购深圳蛇口水湾村商住项目股权，集团将向卖方支付诚意金9,000万元人民币及提供过渡性贷款共9.1亿元。
**苹果日报**
--一众美国律师针对中国工商总局的《白皮书》，质疑阿里巴巴 上市前隐瞒相关资讯，至今至少有七间美国律师行向阿里巴巴索偿，其中一间律师行The Rosen透露，有大量投资者向他们表示有意参与诉讼，更指是此事件令投资者损失数十亿美元。（完）
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放