新债招标：中国国开行一年债收益率3.6056%，三年3.6188%--业内人士

路透上海2月10日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6056%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.6188%和3.6954%。

上述三期债的投标倍数分别为3.38倍、2.90倍和2.37倍。

另外，国开行今日还有七年和10年两期固息债，将于北京时间11:10结束招标。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七及10年期最新收益率分别为3.7000%、3.6508%、3.7392%、3.8119%和3.7461%。

今日招标新债为该行2015年第1-5期金融债增发品种，票面利率依次为3.64%、3.85%、3.76%、3.86%及3.81%。具体发行条款如下：

2015第1-5期增发债

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发行上限 1年：40亿元；3/5年：60亿元；7年：50亿元；10年：80亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 均采用单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日 2月12日

起息日 3年：2015/1/8；1/5/7/10年：2015/2/5

分销期 2/11-2/12

上市日 1年：2月15日；3/5/7/10年：2月17日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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