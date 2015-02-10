投行观点：花旗下调原油价格预估，WTI最低或跌至20美元区间

路透2月9日 - 花旗银行周一下调了原油价格预估，称西德克萨斯中质油(WTI)最低或将下跌到每桶20美元区间，之后将反弹至新的均衡水平。

油价应会在今年第一季末至第二季初之间触底。

“不可能准确预测低点在哪里。由于供给过度和储油的成本效益，WTI的底部可能远低于每桶40美元，也许最低下探到20美元区间，”花旗在一份致客户的报告中称。

花旗表示，油价的反弹走势很可能是W形态，美国页岩油产量下降将触发油价作出反应，并相应地导致美国供给增加，造成油价再度下滑，最终回升至新的均衡水平。

花旗称页岩油生产商最终可能把钻机数量削减50%左右。这可能导致2015年美国原油和天然气液(NGL)产量增长放缓至每天80万桶，2016年将放缓至每天45万桶。

花旗将2015年布兰特平均油价预估从每桶63美元下调到54美元，并将2016年价格展望下调1美元至每桶69美元。

花旗还将2015年WTI价格预估从之前的每桶55美元降到每桶46美元，2016年预估价从62美元调低到61美元。