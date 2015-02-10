投行观点：花旗下调原油价格预估，WTI最低或跌至20美元区间

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透2月9日 - 花旗银行周一下调了原油价格预估，称西德克萨斯中质油(WTI)最低或将下跌到每桶20美元区间，之后将反弹至新的均衡水平。
油价应会在今年第一季末至第二季初之间触底。
“不可能准确预测低点在哪里。由于供给过度和储油的成本效益，WTI的底部可能远低于每桶40美元，也许最低下探到20美元区间，”花旗在一份致客户的报告中称。
花旗表示，油价的反弹走势很可能是W形态，美国页岩油产量下降将触发油价作出反应，并相应地导致美国供给增加，造成油价再度下滑，最终回升至新的均衡水平。
花旗称页岩油生产商最终可能把钻机数量削减50%左右。这可能导致2015年美国原油和天然气液(NGL)产量增长放缓至每天80万桶，2016年将放缓至每天45万桶。
花旗将2015年布兰特平均油价预估从每桶63美元下调到54美元，并将2016年价格展望下调1美元至每桶69美元。
花旗还将2015年WTI价格预估从之前的每桶55美元降到每桶46美元，2016年预估价从62美元调低到61美元。
该行称预计2016年非石油输出国组织(OPEC)供给将下降20万桶/每日，部分原因是美国页岩油产量减少。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7