港报财经评论：国产货币滥发迟早要还 --信报2月10日

国产货币滥发迟早要还/ 习广思

周日中国公布了疲弱的外贸数据后，今天又迎来若干经济数据，特别是对货币政策极具指标作用的消费及生产物价数据。市场人士预期，今次数据反映通缩威胁正在加剧，通缩令中国实质利率看来更高，炒减息因素令A股纵有坏消息也跌不下，这是短期支持中国股市的主要元素；然而，通缩却会打击上市公司业绩，炒完减息，业绩期前或要减仓。中国1月录得贸易顺差600.3亿美元，创下纪录新高，这不仅反映大宗商品价格下滑，中国内需疲软，也显现外部需求也失去动力。美银美林中国经济师陆挺认为，出口下降主要是人民币走强造成，美元升值造成人民币名义有效汇率强劲，可能对出口增长构成拖累，而大宗商品进口额减速则是受进口价格下滑推动，贸易顺差预料于未来几个月保持高位。

高盛分析员宋宇指出，国内需求疲弱可能加剧进口的下滑程度，至于出口则同时受外汇整体下跌及人民币偏强的影响，令实际有效汇率上升，但汇率强不是唯一因素，全球需求增长也的确减弱。其他大行的分析报告一致认为，中国短期有机会进一步减息及降准，以应对当前内部及外部经济疲弱的现象。内外需求疲弱，货币战又令中国进口货品价格下跌，今日公布的CPI及PPI预计按年及按月都会有较大跌幅。通讯社调查的13位经济学家预期中值显示，1月衡量通货膨胀的主要指标消费者价格指数可能仅较上年同期上升0.9%，远低于去年12月的1.5%。

据彭博数据，作为CPI主要成分的食物价格1月仅年增0.6%，较去年12月的2.6%锐减，恐拉低CPI至1%以下，多家投行亦预估CPI可能跌破1%。经济学家指出，油价下跌、国内需求疲软及上年比较基数较高，或导致1月通胀率降至2009年11月以来的最低水平，当时的CPI升幅为0.6%。同时，1月跟踪工业品出厂价的生产者价格指数可能继续下降，按年降幅预计为3.7%，去年12月为下降3.3%。中国生产物价指数下跌已持续近3年，目前跌势正在加剧而非止跌回升。

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沽欧罗澳元胜算高/ 苏子

目前市场正高度关注明天召开的欧罗集团财长紧急会议，此会议关乎到将讨论如何解决希腊的财政危机，故市场上不少投资者均担心是次会议未必能取得成果，因此希腊“脱欧”的风险正与日俱增！欧罗汇价有可能再急挫，昨天欧罗兑美元已见借助市场的悲观情绪，略为跌破10天平均线支持并成功在之下波动。

留意欧罗兑美元自上周二开始已有四个交易天在10天及20天平均线间以梅花间竹的模式反覆上落，昨天汇价终于可以跌至此反覆区底部以下波动，这意味着将有甚高机会进一步跌破上月26日的1.1097美元低位反弹至上周二的1.1534美元高位的61.8%调整目标。由于此目标与上月29日的1.1260美元低位支持相若，因此一旦顺利跌破，料上月的1.1097美元低位将会不保，随后将考验1.10心理关口。

目前金融市场经已正式启动汇率战争。从欧罗区、澳洲、加拿大以至大家非常熟悉的中国的央行，今年均不约而同推出更利自己国家货币贬值的措施。由于这些国家的经济规模合共占全球大约30%的GDP总值，故措施一定会对经济有影响。相信这场汇率战争，很大机会是由货币升值的美国胜出！因为当市场一旦发现通缩的威胁一直挥之不去，市场情绪只会变得恐慌，结果将会触发更多的全球避险资金流入极度强势的美元以及美债，最终联储局却可以趁机把手头上的巨额美债卖给避险资金，从而把因金融海啸而急速扩大至天文数字的资产负债表缩减至正常水平。

故此，投资者目前策略宜继续顺势买入美元，沽出强势的货币如欧罗及澳元。理论上市场一直看淡的日圆，应在美元强势下，仍有不俗下跌空间，但由于日圆本身亦具备避险功能，因此其弱势相信会不及欧罗及澳元，故集中火力造淡欧罗及澳元的回报将更佳，而且亦不用害怕因避险资金入市可能出现反高潮而急升的相反走势。

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