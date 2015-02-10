美国经济：及早加息可以促进金融稳定--堪萨斯联储总裁乔治

乔治认为货币政策应扮演维护金融稳定的中坚角色，明显处于美联储主流立场之外。多数美联储官员认为监督与管理，应该是对抗金融失衡的第一道防线，而货币政策仍应专注于促进就业与稳定通胀。

对乔治而言，这样的看法过度偏向银行压力测试这类所谓的宏观审慎工具，而这类工具有其缺陷。乔治在2011年成为堪萨斯城联储总裁之前，曾担任该行监管主管。

这种看法也未能承认宽松货币政策鼓励冒险的作用，进而导致危险的资产泡沫。她表示，偏低的借贷成本，可能促使银行的风险资产逐渐累积，并以较宽松的条件放贷，提振资产价值与信贷成长。它们也能降低风险溢价，为未来金融动荡埋下种子。