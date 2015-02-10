美国经济：及早加息可以促进金融稳定--堪萨斯联储总裁乔治

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
乔治认为货币政策应扮演维护金融稳定的中坚角色，明显处于美联储主流立场之外。多数美联储官员认为监督与管理，应该是对抗金融失衡的第一道防线，而货币政策仍应专注于促进就业与稳定通胀。
对乔治而言，这样的看法过度偏向银行压力测试这类所谓的宏观审慎工具，而这类工具有其缺陷。乔治在2011年成为堪萨斯城联储总裁之前，曾担任该行监管主管。
这种看法也未能承认宽松货币政策鼓励冒险的作用，进而导致危险的资产泡沫。她表示，偏低的借贷成本，可能促使银行的风险资产逐渐累积，并以较宽松的条件放贷，提振资产价值与信贷成长。它们也能降低风险溢价，为未来金融动荡埋下种子。
“一旦资产价值或信贷成长上升至令人有理由担忧的水平，对货币政策而言，想要在不大幅逆转政策、最终令实体经济遭受损害的情况下顺利纾解这种失衡情况，可能为时过晚，”乔治表示，“在景气扩张早期调整政策以应对受压抑的风险溢价，反而是更加适当的做法。”(完)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7