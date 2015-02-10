港报社评：实质讨论是照妖镜，可折射谁扼杀普选--明报2月10日

政改第二轮谘询，由于泛民阵营杯葛，政府恍似做独脚戏，在社会上未能引起回响。若情况没有转机，则今次政改将如主事官员所说“冻过水”，势必因为泛民议员在立法会否决方案，出现2017年普选特首落空，政制安排原地踏步的结局。

泛民议员应该暂时搁下要求当局撤回8．31决定的框架，就提委会民主化、白票守尾门等，提出具体建议或要求，与当局作实质讨论。若官方取态只是虚与委蛇，根本无诚意让香港发展一套有真正选择的普选安排，则届时泛民议员否决政改方案，对支持者来说算有交代。若泛民议员拒绝讨论就否决方案，又未能提出可行的实现民主普选的策略，则他们在政治上会否付出代价，将成为悬念。

特首梁振英与主事官员一直表示要争取政改方案在立法会获得足够票数通过。若这些是真情而非假意，则当局宜应利用民调揭示的民意取向，在8．31框架之下提出改动，构思可行办法与泛民议员讨论，争取达至最大程度共识。当局要注意到：只要有调整，市民对提委会过半数委员的提名决定，并未抗拒。这一点十分重要。

我们期望泛民议员放下僵化原则，与当局讨论政改；中央和特区政府则要做更多事情，使人看到当局争取在港确切落实2017年特首普选的诚意。若有实质讨论，任何一方面不想实现普选、褫夺港人一人一票选举特首的权利，则市民自会判断，届时“普选杀手”就会浮现出来，胡乱扣帽子的人也可以休矣！

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