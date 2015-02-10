港报社评：实质讨论是照妖镜，可折射谁扼杀普选--明报2月10日

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
政改第二轮谘询，由于泛民阵营杯葛，政府恍似做独脚戏，在社会上未能引起回响。若情况没有转机，则今次政改将如主事官员所说“冻过水”，势必因为泛民议员在立法会否决方案，出现2017年普选特首落空，政制安排原地踏步的结局。
泛民议员应该暂时搁下要求当局撤回8．31决定的框架，就提委会民主化、白票守尾门等，提出具体建议或要求，与当局作实质讨论。若官方取态只是虚与委蛇，根本无诚意让香港发展一套有真正选择的普选安排，则届时泛民议员否决政改方案，对支持者来说算有交代。若泛民议员拒绝讨论就否决方案，又未能提出可行的实现民主普选的策略，则他们在政治上会否付出代价，将成为悬念。
特首梁振英与主事官员一直表示要争取政改方案在立法会获得足够票数通过。若这些是真情而非假意，则当局宜应利用民调揭示的民意取向，在8．31框架之下提出改动，构思可行办法与泛民议员讨论，争取达至最大程度共识。当局要注意到：只要有调整，市民对提委会过半数委员的提名决定，并未抗拒。这一点十分重要。
我们期望泛民议员放下僵化原则，与当局讨论政改；中央和特区政府则要做更多事情，使人看到当局争取在港确切落实2017年特首普选的诚意。若有实质讨论，任何一方面不想实现普选、褫夺港人一人一票选举特首的权利，则市民自会判断，届时“普选杀手”就会浮现出来，胡乱扣帽子的人也可以休矣！
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路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放