港报社评：长短棍兼备，解旅业前景障碍--经济日报2月10日

今年访港旅客预计逼近6,500万，忧港人与旅客摩擦更增。今年环球经济疲乏，旅业对香港更显重要，港府与商界需有短期措施解港人之忧，更要扩容扩景点迎战飞跃的邻近对手。

内地客急增确对港人生活构成诸多不便，惟上述恶意针对内地客、刻意滋扰商户，甚或冲击警方的行为，实有违香港作为国际大都会的文明理性形象，应予谴责。

今年旅业对香港重要性，更超往年。因环球经济颓势毕呈，如刚公布的上月内地进出口便收缩逾10%，或预视作为香港经济主要支柱之一的贸易难言乐观。若香港旅业持续增长，可纾外围经济风浪对香港冲击，稳住港人饭碗。

故香港实没有关门拒客的理据，关键是港府与商界，如何缓减旅客续增对港人日常生活的影响。此固需港府加快扩容，如拖拉多年的边境购物城与相关配套应尽快上马，莫再议而不决。

商界受惠旅客消费最多，实须主动分担更多社会责任，莫杀鸡取卵。如大商场应尽量挪腾空间、增设储物柜等，让内地客存放、整理旅行箱，以减“喼随人走”的占路问题。又如城巴因向商场出售跨境巴士票赠予内地客，影响港人正常使用巴士服务，作为公用事业的城巴，早应调整有关活动，避免民怨急爆，不能只顾赚尽。

惟此仅眼前问题，香港旅业真正挑战，实是邻近对手的竞争。除上海迪士尼将在明年春季开幕，将吸走部分内地客源外，澳门正积极与珠海横琴合作，将酒店客房数量由去年约2.8万间，到2020年激增至近7万间，除数量几与蚁步扩容的香港看齐，当地新建酒店更主要走高档豪华路线，香港新酒店则多是小规模的三、四星级，香港犹如送客予竞争对手。

要续保香港旅业优势，港府固应做好长期规划，多开发新景点、多建新酒店，在旅业扩容、力保新鲜感的同时，亦要设法缓减旅客续增对民生的影响，避免顾此失彼。港人更莫抱关门拒客甚至赶客心态，否则被对手吸走的客源，输的不单是香港旅业，香港发展机遇失诸交臂，更恐输掉下一代未来的工作机会。

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