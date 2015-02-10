汽车产业：奥迪1月销量力压奔驰，德系三强销售差距或继续拉大

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透柏林2月9日 - 大众汽车旗下奥迪 1月销量超越奔驰(Mercedes-Benz)，受助于中国和美国需求，帮助奥迪录得创纪录销量。分析师称其优势有望继续拉大。
奥迪周一表示，1月轿车和运动型车(运动休旅车，SUV)销量增加10%至137,700辆，中国、美国和德国市场均录得两位数涨幅。
奥迪在中国销量增加了15%，尽管当地整体需求在放缓。欧洲市场增长率为4.7%，但俄罗斯销量下降13%。
“今年的开局不错，但全球经济不确定性仍然值得注意。”奥迪销售主管Luca de Meo称，并表示1月销量为今年再创佳绩奠定了基础。
研究机构IHS Automotive表示，随着今年畅销车型A4和旗舰SUV Q7的上市，加之将有更多SUV车型选择，2020年前奥迪同奔驰间的差距或将从去年的13.6万辆拉大到17.8万辆。
IHS表示，宝马和奥迪间的销量差距或从6.9万辆扩大到9.2万辆。
奥迪称，A3和TT车款表现强劲，为1月销售增添了动力。
奔驰 上周五公布1月录得125,865辆的纪录销量，较上年同期增加14%。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放