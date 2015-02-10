汽车产业：奥迪1月销量力压奔驰，德系三强销售差距或继续拉大

路透柏林2月9日 - 大众汽车旗下奥迪 1月销量超越奔驰(Mercedes-Benz)，受助于中国和美国需求，帮助奥迪录得创纪录销量。分析师称其优势有望继续拉大。

奥迪周一表示，1月轿车和运动型车(运动休旅车，SUV)销量增加10%至137,700辆，中国、美国和德国市场均录得两位数涨幅。

奥迪在中国销量增加了15%，尽管当地整体需求在放缓。欧洲市场增长率为4.7%，但俄罗斯销量下降13%。

“今年的开局不错，但全球经济不确定性仍然值得注意。”奥迪销售主管Luca de Meo称，并表示1月销量为今年再创佳绩奠定了基础。

研究机构IHS Automotive表示，随着今年畅销车型A4和旗舰SUV Q7的上市，加之将有更多SUV车型选择，2020年前奥迪同奔驰间的差距或将从去年的13.6万辆拉大到17.8万辆。

IHS表示，宝马和奥迪间的销量差距或从6.9万辆扩大到9.2万辆。

奥迪称，A3和TT车款表现强劲，为1月销售增添了动力。