港报社评：法理人情尚未平，居屋分租暂勿放行--信报2月10日

楼价持续上升，几乎每个月皆创新高，房屋是香港人谈不完的永恒话题。为了减轻居住问题的沉重压力，最新的话题是有人建议，容许未补地价的居屋单位分租给绿表家庭，即是那些在公屋轮候册上未获分配单位的申请者。甚至有人提出，分租对象放宽至白表申请家庭。

房屋供应不足是铁一般的事实，法例不容许居屋未补地价出租亦是事实，面对居屋分租这个“权宜之计”，官方态度如何？运输及房屋局局长张炳良表示，不会一口拒绝，但牵涉的问题相当复杂，必须小心衡量利弊得失。张局长解释，居屋的目的是让人自住安居，不鼓励分租牟利，假如容许分租，法律上可能要修订现行条例。

以法论法，居屋分租根本行不通，这并非房屋署官员是不是嫌麻烦的问题。然而在法与情的抉择面前，特区政府有时也展现了“法律不外乎人情”的一面，譬如理论上法律不容的劏房，张炳良不久前才明言，不打算取缔数以万计的劏房，理由是“不知道他们可以到哪里居住”。

无论于法，还是于理，居屋分租都说不过去，求过于供必然产生黑市交易。基于市面上存在着“求屋若渴”的大量租客，非法出租居屋单位其实已是一个半公开的秘密。

香港房屋问题最棘手之处是土地供应严重短缺，所以才有居屋出租这一类权宜之计浮现人前，当中的理念是在非常时期须以非常手段应对。可惜一如张炳良所言，牵涉的问题相当复杂，仓卒为之肯定弊病丛生，假如以七折买入居屋的业主必须把租金的30%回馈政府，技术上和行政上的难度更是繁复无比。

容许居屋免补地价分租，无异于“黑市居屋合法化”，情况与“劏房合法化”相类近，断乎不可在法理人情尚未平衡之前，贸贸然轻率放行。

特首梁振英在《施政报告》提出“绿表自置居所先导计划”，让现有公屋户或者准租客购买“廉价居屋”，如果连居屋也可免补地价分租，这些绿置居又该当如何因应？深思熟虑之前，暂勿轻率为之。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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