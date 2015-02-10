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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 10:09 BJT

芝加哥期市：南美产量忧虑推动大豆期货小升，关注美国农业部报告

3月小麦期货 几无变动，报每蒲式耳5.29-3/4美元，上日收涨0.52%。
    
    美国农业部周一表示，民间出口商报告向中国出口了12万吨大豆，2014年9月1日起的20
14/2015销售年度付运。
    
    AgRural与FCStone的分析师调降对巴西大豆收成预估，此前1月气候可能损及收成，不
过收成预计仍将创下纪录。
    
    美国农业部可能只对预估作微幅调整，去年秋季美国玉米与大豆收成创下纪录新高后，
之后南美洲丰产，令全球谷物供应充裕。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           529.75     0.00  +0.00%    +0.52%     543.63   54
    CBOT玉米           391.25     0.00  +0.00%    +1.43%     389.03   62
    CBOT大豆           979.75     1.25  +0.13%    +0.64%     999.89   49
    CBOT稻米           $10.48    $0.04  +0.43%    -2.42%     $11.13   41
    美国原油           $52.28   -$0.58  -1.10%    +1.14%     $48.86   60
    汇率
    欧元/美元          $1.133   $0.001  +0.05%    +0.14%
    美元/澳元           0.780    0.001  +0.08%    +0.14%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/陈宗琦；审校 龚芳/张荻)

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