芝加哥期市：南美产量忧虑推动大豆期货小升，关注美国农业部报告

3月小麦期货 几无变动，报每蒲式耳5.29-3/4美元，上日收涨0.52%。 美国农业部周一表示，民间出口商报告向中国出口了12万吨大豆，2014年9月1日起的20 14/2015销售年度付运。 AgRural与FCStone的分析师调降对巴西大豆收成预估，此前1月气候可能损及收成，不 过收成预计仍将创下纪录。 美国农业部可能只对预估作微幅调整，去年秋季美国玉米与大豆收成创下纪录新高后， 之后南美洲丰产，令全球谷物供应充裕。 --------------------------------0123GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 529.75 0.00 +0.00% +0.52% 543.63 54 CBOT玉米 391.25 0.00 +0.00% +1.43% 389.03 62 CBOT大豆 979.75 1.25 +0.13% +0.64% 999.89 49 CBOT稻米 $10.48 $0.04 +0.43% -2.42% $11.13 41 美国原油 $52.28 -$0.58 -1.10% +1.14% $48.86 60 汇率 欧元/美元 $1.133 $0.001 +0.05% +0.14% 美元/澳元 0.780 0.001 +0.08% +0.14% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/陈宗琦；审校 龚芳/张荻)