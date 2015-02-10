更新版 1-中国公开市场：节前多期限逆回购精耕细作，利率定位中规中矩

* 逆回购新增14和21天品种，操作规模800亿元

* 单日净投放450亿元，逆回购利率定位中规中矩

* 多期限逆回购现身，意在平抑节前资金波动

* 节后逆回购续做情况尚待观察 (新增市场评论和逆回购利率等更多内容)

路透上海2月10日 - 中国央行公开市场周二新增14和21天逆回购，自逆回购重启后操作品种从而扩至四种。交易员认为，春节后现金回流利好资金面，今日两期逆回购即可实现对跨年资金的支持，在平抑可能出现的波动同时，精准性也有所增强。

他们并称，新增逆回购利率定位中规中矩，节前继续进行的可能性较大。但从以往经验来看，正常情况下春节后资金需求有限，是否通过此种方式连续放水还有待观察。

中国央行公告，今日进行了总额800亿元人民币的逆回购操作。其中14天期250亿元，中标利率4.10%；28天期550亿元，中标利率4.40%。

华中一银行交易员表示，本周逆回购期限由最长的28天缩至21天，意味着央行“只保跨年，节后资金会回流的，(没准)到时候逆回购会暂停的。”

1月22日央行以七天期逆回购宣布重新启动公开市场资金投放，随后增加了28天期操作品种。上述两个品种的中标利率分别为3.85%和4.80%。去年春节前，公开市场逆回购期限包括七天、14天和21天三种。

不过也有交易员指出，不排除节后逆回购会持续一段时间的可能，因可能存在新股发行等不可预计因素。

2014年春节过后，央行公开市场在暂停逾一周时间后，操作方向即由逆转正。

对于14天和21天逆回购的中标利率，交易员多认为，在七天和28天3.85%至4.80%的上下限区间内，4.10%和4.40%的定位较为中性。

此前央行公开市场连续三周净投放。上周三晚间央行宣布降准，次日逆回购操作量缩且价平。分析人士认为，外汇占款投放进一步减缓，降准大幕拉开以补充基础货币供应之不足，不过公开市场仍稳字当头，显示央行亦不愿释放过于宽松的政策信号。

据路透统计，本周公开市场仅有350亿元逆回购到期回笼资金，且都是在周二到期。而央票最早要到2016年7月才开始有到期。据此计算，今日单日公开市场将净投放450亿元。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） --

（周四） 待定

逆回购 （周二） 800

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

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