美国债市：微软发行107.5亿美元债券，为年内迄今最大规模

为了要善加利用低利率，微软这次发债主力为20年期以上的债券。

在107.5亿美元的发行量当中，有15亿美元是五年期债券、22.5亿美元的10年期债券、15亿美元的20年期债券、17.5亿美元的30年期债券、以及22.5亿美元的40年券。

苹果发债时机恰到好处。苹果发行20亿美元的30年期公司债票息锁定在3.45%，而发债当天美国30年期公债收益率收在历史低点2.25%。

在那之后，30年期公债收益率已经上升约25个基点，微软30年券的票息恐比苹果高上一些。

不过藉由发行多档长天期债券，微软已能充分利用低利率的机会，其所支付的利差仅比投资人认定的公允值高出约5个基点。

不过这笔交易恐将使穆迪给予微软的顶级Aaa评级成为牺牲品。

在听闻发债消息之后，穆迪对微软提出警告，称若微软将发债集资的一大部分用于股票回购，恐将使其Aaa评级面临压力。

微软先前已经提过发债筹资的用途，股票回购也是其中之一。

微软五年期债券与公债间的利差为35个基点、七年期为60个基点、10年期为75个基点、20年期为103个基点、30年期为123个基点、40年期则为153个基点。