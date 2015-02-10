全球经济：OECD领先指标显示欧元区主要国家出现经济增长迹象

中国企业：小米国际业务副总裁雨果·巴拉离职
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
路透巴黎2月9日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周一发布的最新领先指标显示，欧元区主要国家经济增长前景已改善。
OECD称，领先指标显示多数大规模经济体增长稳定，欧元区内的德国、意大利和西班牙出现经济回升迹象。这一领先指标旨在发现主要经济体的转折点。
“这一指标显示整个OECD地区，以及包括美国、加拿大、日本、中国和巴西在内的一些主要经济体增长动力稳定，”OECD称。
“该指标显示英国经济增长动能放缓，不过仍处于相对较高水平。”
该指数显示印度经济增长稳定，但俄罗斯持续失去增长动能，OECD称。
较之100的长期均值，欧元区最新月度数据仍维持在100.6。在成员国经济体中，德国在下降数月后再度上涨，此次报99.7，前月为99.6。
意大利数据从100.9涨至101.0。
OECD整体数据从100.4增至100.5，美国数据持稳于100.4。中国则从99.1涨至99.3；印度从99.3增至99.4。
而俄罗斯从100.0降至99.4；英国从100.3降至100.2。(完)
(编译 于春红; 审校 屈桂娟)
路透北京1月23日 - 中国手机公司小米 最知名的全球高管雨果·巴拉因健康原因及新的工作已经离职，他已经成为小米公司全球化的面孔。
安倍还称，日本政府希望阐释本国企业是如何为美国经济做出贡献的。日本政府采取该立场，旨在设法抵御对进入美国的进口品征收“边境税”的威胁。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放