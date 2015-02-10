新闻稿：佳兆业集团的违约风险依旧高企；评级不受影响--标普

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香港，2015年2月9日—标准普尔评级服务今日宣布，佳兆业集团控股有限公司（佳兆业集团：SD（选择性违约）/不适用/--）的发债人信用评级不受融创中国控股有限公司（融创控股：BB-/稳定/--; cnBB+/--）拟收购其49.25%股权的影响。融创控股将从郭英成家族购入上述股权。我们对佳兆业集团未偿付的优先无抵押票据的债务评级（CC; cnCC）亦不受影响。虽然佳兆业集团在宽限期内偿付了将于2020年到期票据的应付利息，构成正面举措，但该公司仍需协商和解决其他债权人的偿付要求。

虽然近期的利息支付使佳兆业集团总计25亿美元的境外票据避免了交叉违约，减轻了即时违约风险，但我们认为偿付风险依旧高企。根据佳兆业集团提供的信息，债权人、项目合作方、供应商和服务提供方正要求该公司立即偿付总计约280亿元人民币的金额。此外该公司还表示，另有一共170亿元人民币的贷款可能将需要偿还，我们认为这可能随时发生。

我们认为，由于股权收购协议并不向佳兆业集团提供直接财务支持，该公司当前的流动性状况依旧承压。因此我们认为该公司可能需对其债务实施再融资或重组，可能会涉及低价交换交易要约。

我们认为，佳兆业集团的信用状况仍旧取决于该公司能否解决与债权人和项目合作方的争议，以及与深圳当局协商解决项目限制销售的问题。融创控股将上述问题的解决作为交易推进的前提条件。佳兆业集团在对部分内地和境外借款违约后，我们认为刚开始该公司在重建资金出借方和购房者的信心方面可能面临困难。