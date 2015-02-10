G20会议：誓言必要时在货币及财政政策采取果断行动--公报草稿

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
公报草案乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏；不过德国对于欧洲央行量化宽松存有顾虑。
公报草案称，部分拥有较为强劲成长前景的发达经济体更加接近“政策正常化”。这相当于认可了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将升息的预期。
不过公报草案也提出警告，“在货币政策走向分歧以及金融市场波动升高之际，制定决策时应该审慎擘划并清晰沟通，以将负面溢出效应降至最低。”
公报草案称油价大跌将提振全球经济成长，但油价前景仍具不确定性，而G20将密切关注商品市场。
公报草案指出，G20成员国将保持财政政策弹性，将近期经济现状纳入考量，同时宣示要让让债务与产出之比走上可持续的轨道。
公报草案也捎带提及弹性汇率，宣誓将坚守先前的汇率承诺；当中也提到G20成员国对于IMF配额改革持续延宕深感失望，呼吁美国采取行动以推动改革。(完) (编译 蔡美珍/孙茉莉/张明钧; 审校 张若琪/徐文焰/张涛)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7