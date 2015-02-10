G20会议：誓言必要时在货币及财政政策采取果断行动--公报草稿

公报草案乐见欧洲央行的量化宽松，并称此举将进一步支撑欧元区复苏；不过德国对于欧洲央行量化宽松存有顾虑。

公报草案称，部分拥有较为强劲成长前景的发达经济体更加接近“政策正常化”。这相当于认可了市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将升息的预期。

不过公报草案也提出警告，“在货币政策走向分歧以及金融市场波动升高之际，制定决策时应该审慎擘划并清晰沟通，以将负面溢出效应降至最低。”

公报草案称油价大跌将提振全球经济成长，但油价前景仍具不确定性，而G20将密切关注商品市场。

公报草案指出，G20成员国将保持财政政策弹性，将近期经济现状纳入考量，同时宣示要让让债务与产出之比走上可持续的轨道。