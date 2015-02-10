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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--2月11日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值       前值 
    2月10-11日    
    2330 澳洲消费者信心指数                               2月         --         +2.4%
    
    2月11日(三)
    0030 澳洲房屋融资                                    12月        +2.0%       -0.7%
             投资性房屋融资                                           --         -2.2%
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                          12月         --         盈余2 
    1200 美国抵押贷款市场指数                      2月6日当周         --         551.2
                   再融资指数                                         --       2,669.9
    1900 美国联邦预算(亿美元)                             1月      赤字100      盈余20       
    2350 日本国内企业物价指数(较前月)                     1月        -0.6%       -0.4%      
                             (较上年同期)                            +1.1%       +1.9%
    2350 日本机械订单(较前月)                            12月        +2.4%       +1.3%
                     (较上年同期)                                    +5.9%      -14.6%    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段        现值      预估值
    0001  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)        1月         +0.2%       +0.5%      
    0030  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  1月           正2        --         
                           企业信心指数                                正3        --         
    0030  澳洲房屋价格指数                            第四季         +1.9%       +1.8%      
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                       1月          3.5%        --        
                     (经季节调整)                                     3.1%        3.2%       
    0745  法国工业生产(较前月)                          12月         +1.5%       +0.3%      
    0815  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                1月         -0.4%       -0.5%      
                                (较上年同期)                         -0.5%       -0.6%      
    0900  意大利工业生产(经季节调整，较前月)            12月         +0.4%        持平      
                  (经工作日调整，较上年同期)                         +0.1%       -0.8%      
    0930  英国工业生产(较前月)                          12月         -0.2%       +0.1%      
                     (较上年同期)                                    +0.5%       +0.6%      
              制造业产出(较前月)                                     +0.1%       -0.1%      
                        (较上年同期)                                 +2.4%       +2.0%      
    1400  美国NFIB小企业信心指数                         1月          97.9         --       
    1500  美国JOLTS职位空缺数(万个)                     12月         502.8       495.6      
    1500  美国IBD经济乐观指数                            2月          47.5         --         
    1500  美国批发(趸售)库存(较前月)                    12月         +0.1%       +0.2%      
                  趸售销售(较前月)                                   -0.4%       -0.3%      
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                       1月        -19.2%         --        
              进口物价(较上年同期)                                   -8.5%         --       
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                   1月         -0.4%         --        
    2300  韩国失业率                                     1月          3.4%         --         
    (完)

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