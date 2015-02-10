主要国家经济指标预测--2月11日****

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月10-11日 2330 澳洲消费者信心指数 2月 -- +2.4% 2月11日(三) 0030 澳洲房屋融资 12月 +2.0% -0.7% 投资性房屋融资 -- -2.2% 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 12月 -- 盈余2 1200 美国抵押贷款市场指数 2月6日当周 -- 551.2 再融资指数 -- 2,669.9 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 赤字100 盈余20 2350 日本国内企业物价指数(较前月) 1月 -0.6% -0.4% (较上年同期) +1.1% +1.9% 2350 日本机械订单(较前月) 12月 +2.4% +1.3% (较上年同期) +5.9% -14.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0001 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 1月 +0.2% +0.5% 0030 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 1月 正2 -- 企业信心指数 正3 -- 0030 澳洲房屋价格指数 第四季 +1.9% +1.8% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 1月 3.5% -- (经季节调整) 3.1% 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 12月 +1.5% +0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 -0.4% -0.5% (较上年同期) -0.5% -0.6% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 12月 +0.4% 持平 (经工作日调整，较上年同期) +0.1% -0.8% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 -0.2% +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.6% 制造业产出(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +2.4% +2.0% 1400 美国NFIB小企业信心指数 1月 97.9 -- 1500 美国JOLTS职位空缺数(万个) 12月 502.8 495.6 1500 美国IBD经济乐观指数 2月 47.5 -- 1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 12月 +0.1% +0.2% 趸售销售(较前月) -0.4% -0.3% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 1月 -19.2% -- 进口物价(较上年同期) -8.5% -- 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 1月 -0.4% -- 2300 韩国失业率 1月 3.4% -- (完)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37