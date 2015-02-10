台湾人事：陆委会主委王郁琦已提辞呈--陆委会官员

路透台北2月10日 - 台湾陆委会一名不具名官员周二表示，陆委会主委王郁琦已提出辞呈，并将在今日午后12:30分举行记者会说明原委。

由于此前国安会秘书长金溥聪已经请辞获准，由前国防部长高华柱接任，台湾主管两岸事务官员一一求去，外界将观察其对两岸事务未来发展的影响。

王郁琦原预定在上周末与中国国台办主任张志军于台湾金门会面，但受到台湾复兴航空 空难事件影响，已确定延期，但新日期尚未底定。 (完)