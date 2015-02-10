美国个股：中国发改委称处罚高通不是目的，目的旨在恢复竞争秩序

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透北京2月10日 - 中国国家发展和改革委反垄断局局长许昆林周二表示，对美国高通公司 的罚款不是主要目的，目的是为了恢复这个领域的竞争秩序。
据新浪对发改委高通反垄断案通气会的直播，许昆林在会上说，“高通公司很配合我们的调查，公司总裁多次来发改委沟通，基于此，我们没有按照10%的最高标准处罚，而是减少了2%，按照8%的标准进行处罚。”
他并称，对高通的反垄断处罚最终会导致产品价格低廉，但这需要一个过程。
发改委2月10日宣布，鉴于高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为，对其处以2013年度中国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元人民币。
处罚措施中，发改委并为智能手机厂商授权使用高通技术设定了费率，从而终结了针对高通长达14个月的调查。此次处罚也成为迄今中国反垄断最大一笔罚款。
对于罚款，许昆林透露，高通最初认为罚款有点重，但是发改委认为合理，最终高通公司接受了，罚款按照了国家外汇管理局的平均汇率进行计算。
“（高通反垄断案）进行了公开透明的处理，高通也有权利提出复议、听证。发布处罚决定的时间也进行了详细的商定。这是我们行政执法人性化的一部分。”许昆林表示，国家发改委反垄断执法跟受检查对象都有充分沟通，所以目前处理的反垄断案件都没有行政复议。
针对本次调查高通的起因，许昆林表示，2009年两家美国公司率先向发改委举报高通公司垄断，2014年8月，在查案过程中，还有一家美国公司举报高通公司，举报公司除了中国公司，还包括亚洲其他国家的企业。（完） (发稿 侯向明; 审校 杨淑祯)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7