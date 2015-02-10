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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 14:56 BJT

瑞士数据：1月未经季节调整失业率升至3.5%，前月为3.4%

路透苏黎世2月10日 - 瑞士联邦经济总局周二公布，瑞士1月未经季
节调整失业率小幅升至3.5%，高于12月的3.4%。
    
    瑞士1月经季节调整的失业率为3.1%，持平于12月。
    
    以下为详细数据：
    
                          2015年1月   2014年12月   2014年1月
    未经季节调整失业率(%)     3.5         3.4         3.5
    经季节调整失业率(%)       3.1         3.1         3.2
    登记失业人数          150,946     147,369     153,260
    职位空缺数              9,672       8,791      12,296(完)
  
 (编译 徐文焰；审校 王洋)

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