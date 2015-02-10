中国债市动态：资金偏紧现券收益率及IRS略升，疲弱通胀数据提振有限

路透北京2月10日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)略涨。尽管1月CPI及PPI数据低于预期提示中国面临通缩风险，但前期现券收益率对于疲弱的基本面已充分消化，因此未能带来更多买气；而今日资金面紧张和逆回购量不足，则是导致收益率小幅上行的主因。

交易员认为，新股申购高峰令资金供不应求，而公开市场助力相对有限；一级市场方面，国开行固息债长端中标收益率亦较高。而即将发布的金融数据需密切关注，预期新增信贷规模不小，但目前基本面仍偏弱，在多空因素角力下，料债市春节前将延续胶着走势。

“早盘taken(买)了一下，后来(收益率)往上走了。有一些券商和基金在抛，但实际上买盘还是挺多，”北京一券商交易员称。

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

中国央行公开市场周二新增14天和21天逆回购，总额800亿元，自逆回购重启后操作品种从而扩至四种。交易员认为，春节后现金回流利好资金面，今日两期逆回购即可实现对跨年资金的支持，在平抑可能出现的波动同时，精准性也有所增强。

北京一基金交易员则认为，目前利率债收益率已处于低位，抑制其进一步下行空间。若年前无政策出台，料后续将呈现震荡态势。

中国国家开发银行 上午招标的一年期固息增发债，中标收益率为3.6056%，同时招标增发的三年和五年债结果分别为3.6188%和3.6954%，七年和10年固息增发债中标收益率则分别为3.7925%和3.7797%。

剩余期限近10年的国开行140229券最新报价收益率 在3.80%/3.78%，上日尾盘为3.76%/3.75%。