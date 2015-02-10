中国货币市场：IPO申购高峰资金供不应求，逆回购投放量偏小缓解有限

路透上海2月10日 - 随着春节前新股IPO申购进入最高峰，中国银行间资金市场周二资金需求持续高涨，回购利率则涨跌互现。尽管多数大行均有供给，但由于节前现金需求也相当集中，叠加影响下资金供不应求，而且今日逆回购投放量偏小，对供给端帮助亦有限。

交易员并指出，昨日质押式回购成交量创出新高，表明短期资金需求正在集中释放，不过央行应能紧密关注流动性走向，并通过公开市场或者SLO(短期流动性调节工具)等定向工具再施援手，随着本轮IPO申购接近尾声，进入后半周资金面压力有望逐步减缓。

“紧，感觉公开市场（逆回购投放量）的确不够，IPO应该是主因吧，”上海一券商交易员称。

中国央行公开市场周二新增14天和21天逆回购，总额800亿元，自逆回购重启后操作品种从而扩至四种。交易员认为，春节后现金回流利好资金面，今日两期逆回购即可实现对跨年资金的支持，在平抑可能出现的波动同时，精准性也有所增强。

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在今日，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

华东一银行交易员表示，大行基本都还是在融出资金的，大的城商行也有供给，流动性偏紧的主因还是需求大，供给跟不上。

另一华东的银行交易员则谈到，逆回购操作进行后，资金状况虽略有缓解，但并不明显，市场整体的需求仍相当大，“昨天(回购)成交量比上周五涨了20%，隔夜和七天就多了2,000亿。”

周一银行间市场质押式回购总成交金额为12,961.29亿元，较上日的10,718.55亿元增逾两成，且创下据路透统计的单日新高；其中，隔夜品种成交10,344.10亿元，为当日增量主力，上日为8,823.14亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:33 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8330 2.7953 +3.77

七天 4.3186 4.3231 -0.45

14天 4.6898 4.7755 -8.57

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 13.0000 0.8700 +1,213.00

七天 10.0150 4.9850 +503.00

14天 5.1550 5.0000 +15.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1000 2.8800 +22.00

七天 4.3400 4.3500 -1.00

14天 4.7000 4.7800 -8.00

Shibor

其中:隔夜 2.8520 2.8120 +4.00

七天 4.3210 4.3350 -1.40

三个月 4.8990 4.9040 -0.50