中国汇市：人民币早盘随中间价走升，通胀创逾五年新低未兴波澜

* 人民币早盘随中间价反弹

* 通胀低迷对汇市影响有限

* 境内外汇差较窄令套利盘消散

路透北京2月10日 - 中国外汇市场人民币兑美元即期 周二早盘随中间价走升。交易员称，尽管新出炉的通胀数据创下逾五年新低，但对汇市指引不明显；春节因素叠加境内外价差较窄下套利盘消散，令交投活跃度下降。整体来看，购汇盘较前期有所减少，但市场观望情绪仍较浓厚。

他们并认为，3、4月份将是政策窗口期，届时市场走势可能会呈现出趋势性，而春节前则没有什么炒作题材。

“市场参与热情下降明显，春节因素，企业忙于年终活动不会下订单。即使经济数据还是反映中国经济很差，但就是对汇市没什么影响。”一股份行交易主管称。

北京时间12:20，人民币兑美元即期报6.2446元，上日收报6.2472元。离岸人民币兑美元即期 成交于6.2462，与在岸即期价差仅为16点子。今日人民币兑美元中间价 为6.1295元，上日中间价为6.1311元。

另一股份行交易员指出，昨日中资大行在香港离岸市场注入流动性，离岸CNH贬值压力趋缓，体现了央行在引导市场预期，这也令近期紧临跌停位震荡的境内CNY避免了触及跌停。

离岸人民币（CNH）拆借利率 周二继续全面下行。继上周连续两日创历史新高后，CNH拆借利率周一开始回落，因中资大行对短期流动性敞开供应。市场人士指出，此前离岸人民币流动性紧张导致做空CNH的成本不断提升，从而令离岸人民币贬值势头趋缓。

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛近日撰文指出，尽管进入2015年以来，人民币对美元汇率继续走势偏弱，但市场尚未形成一致的、明显的人民币贬值预期。人民币汇率处于双向波动的新常态而非趋势性贬值，仍是大部分市场人士的基本共识。

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3675/6.3725，上日尾盘为6.3658。

北京时间12:20，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2445/6.2475元，上一交易日尾盘报6.2486元。