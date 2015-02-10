美国经济：生产率增长放慢趋势将限制未来经济增速--旧金山FED论文

路透旧金山2月9日 - 美国旧金山联邦储备银行周一发表的一篇论文指出，美国生产率出现的最近一次低迷期在经济陷入衰退前早已开始，而且可能限制未来的经济增速。

这份研究报告称，美国工人生产率在1995年至2003年期间快速增长，随后明显减速，最近持稳于年率1.5%左右。

旧金山联储银行资深研究顾问John Fernald与研究员Bing Wang写道，这种较为沉闷的状态可能令国内生产总值(GDP)增长年率处于2.1%。这远低于美国历史平均增速。

他们写道，在生产或大量使用信息科技(IT)的行业中，生产率增长放缓的情况尤为突出，而且未来由创新推动生产率上升的前景仍不确定。