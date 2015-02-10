美国经济：生产率增长放慢趋势将限制未来经济增速--旧金山FED论文

欧元债市：德债收益率下跌，因美国总统特朗普讲话充满民粹主义论调
路透伦敦1月23日 - 德国公债收益率周一早盘下跌，追随美国公债收益率走势，此前美国总统特朗普在就职典礼上发表的讲话充满民粹主义论调。
路透旧金山2月9日 - 美国旧金山联邦储备银行周一发表的一篇论文指出，美国生产率出现的最近一次低迷期在经济陷入衰退前早已开始，而且可能限制未来的经济增速。
这份研究报告称，美国工人生产率在1995年至2003年期间快速增长，随后明显减速，最近持稳于年率1.5%左右。
旧金山联储银行资深研究顾问John Fernald与研究员Bing Wang写道，这种较为沉闷的状态可能令国内生产总值(GDP)增长年率处于2.1%。这远低于美国历史平均增速。
他们写道，在生产或大量使用信息科技(IT)的行业中，生产率增长放缓的情况尤为突出，而且未来由创新推动生产率上升的前景仍不确定。
不过他们认为，“看起来IT相关行业生产率高速上升的情形就算没有终止，也出现了暂停。”(完) (编译 徐文焰；审校 蔡美珍)
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路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。