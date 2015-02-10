澳洲经济指标总览--2月11日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月5日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 逆差4.36 逆差9.25 出口(较前月) +1% +1% 进口(较前月) -1% +1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月5日 (较前月) 12月 +0.2% +0.1% 就业市场(经季节调整) 2月12日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 +3.74 +4.49 全职就业人口(较前月变动,万人) +4.16 +0.26 失业率 6.1% 6.2% 就业参与率 64.8% 64.7% 消费者物价指数(CPI) 4月22日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.2% +0.5% (较上年同期) +1.7% +2.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.5% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.7% +0.6% (较上年同期) +2.3% +2.6% 国际贸易价格指数 4月30日 进口物价(较前季) 第四季 +0.9% -0.8% 出口物价(较前季) 持平 -3.9% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 3月3日 经常帐收支 第三季 赤字125 赤字139 商品与服务贸易收支 逆差43.81 逆差45.67 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月4日 (较前季) 第三季 +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.7% +2.7% (完)