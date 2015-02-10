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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 13:37 BJT

台股业绩：台积电1月合并营收871.2亿台币，年增率69.4%

路透台北2月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周二公布，1月合并营收为871.2亿台币，较上年同期成长69.4%，按月增25.3%。

该股今日收高0.35%，报142.5台币；大盘加权股价指数 则收跌0.30%。

台积电最近三个月营收表现如下：

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2015年 1月 871.2 +25.3 +69.4

2014年12月 695.1 -3.8 +39.9

2014年11月 722.8 -10.5 +63.0 (完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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