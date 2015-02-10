《全球汇市》商品货币上涨，因油价反弹及憧憬中国将出台刺激措施

市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年某一时间会加息的预期，是美元自去年年中左右开始展开涨势的主要支撑力道。
近几周，人们对美联储在其他主要央行放宽政策之际，能否加息的疑虑越发升温。不过上周五意外强劲的就业数据，让2015年加息前景再次成为影响市场因素。
市场对20国集团(G20)部长会议公报草案反应有限，草案中的内容对于投资者而言没有什么意外之处。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1333 1.1323 +0.09 -6.32 1.2097
美元/日圆 118.50 118.63 -0.11 -0.99 119.68
欧元/日圆 134.30 134.32 -0.01 -7.24 144.78
美元/瑞郎 0.9236 0.9235 +0.01 -7.09 0.9941
英镑/美元 1.5236 1.5210 +0.17 -2.16 1.5573
美元/加元 1.2456 1.2466 -0.08 +7.21 1.1618
澳元/美元 0.7816 0.7797 +0.24 -4.31 0.8168
新西兰元/美元 0.7421 0.7409 +0.16 -4.82 0.7797
澳元/日圆 92.620 92.500 +0.13 -5.25 97.750
新西兰元/日圆 87.940 87.890 +0.06 -5.76 93.310
英镑/日圆 180.55 180.48 +0.04 -3.13 186.38
澳元/新西兰元 1.0524 1.0517 +0.07 +0.53 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 于春红/王兴亚/戴素萍/龚芳)