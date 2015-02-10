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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 14:10 BJT

欧股业绩：瑞银第四季净利增至9.63亿瑞郎，年度派息提高两倍

瑞银表示，这些的业绩使其有能力今年分两次向股东每股派发0.75瑞郎股息，是2013年每股派息0.25瑞郎的三倍。

瑞银此前承诺一旦达到资本目标，将派发超过一半的获利。该行并于去年完成法律结构的调整，得以将超额资本返还给投资者。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)

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