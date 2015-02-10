《路透晚报》--2月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：1月通胀数据创逾五年新低，政策宽松需跑步追赶通缩压力

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境。尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

--中国经济：加快完善石油战略储备制度，推进能源价格改革--习近平

中国国家主席习近平在中央财经领导小组会议上表示，中国要加快完善石油战略储备制度，推进能源价格、石油天然气体制等改革，大力发展非常规能源。

--台湾人事：陆委会主委王郁琦请辞，因张显耀泄密案获不起诉

台湾陆委会主委王郁琦周二表示，已请辞陆委会主委一职，为前陆委会特任副主委张显耀泄密案获不起诉处置负起政治责任。

--汽车产业：中国1月汽车销量同比增长7.6%至232万辆

中国汽车工业协会周二公布，中国1月汽车销量总计232万辆，较上年同期增长7.6%。

【金融】

--中国央行：2014年末社会融资规模存量122.86万亿元，同比增长14.3%

中国央行周二首次公布的社会融资规模存量数据显示，2014年末社会融资规模存量同比增长14.3%，至122.86万亿元人民币，为2002年末的8.27倍，年均增长19.3%。

--港交所：深港通可能下半年开通，有助A股加入环球指数

香港交易及结算所（港交所） 行政总裁(CEO)李小加周二称，深港通可能于今年下半年开通，随着沪港通和深港通的推进，中国A股加入世界主要指数的路线图愈见清晰。

【固定收益】

--中国公开市场：节前多期限逆回购精耕细作，利率定位中规中矩

中国央行公开市场周二新增14和21天逆回购，自逆回购重启后操作品种从而扩至四种。交易员认为，春节后现金回流利好资金面，今日两期逆回购即可实现对跨年资金的支持，在平抑可能出现的波动同时，精准性也有所增强。

--中国债市动态：资金偏紧现券收益率及IRS略升，疲弱通胀数据提振有限

中国银行间债市周二早盘现券收益率及IRS(利率互换)略涨。尽管1月CPI及PPI数据低于预期提示中国面临通缩风险，但前期现券收益率对于疲弱的基本面已充分消化，因此未能带来更多买气；而今日资金面紧张和逆回购量不足，则是导致收益率小幅上行的主因。

--中国货币市场：IPO申购高峰资金供不应求，逆回购投放量偏小缓解有限

随着春节前新股IPO申购进入最高峰，中国银行间资金市场周二资金需求持续高涨，回购利率则涨跌互现。尽管多数大行均有供给，但由于节前现金需求也相当集中，叠加影响下资金供不应求，而且今日逆回购投放量偏小，对供给端帮助亦有限。

【外汇】

--中国外汇：人民币汇率的资产价格属性将进一步凸显--外管局官员

中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛撰文表示，中国外汇市场运行机制正在发生深刻变化，外汇市场已经步入既可能变好、也可能变差的多重均衡状态。非交易、非流量尤其是市场预期因素的影响作用加大，人民币汇率的资产价格属性进一步凸显。

--中国汇市：人民币早盘随中间价走升，通胀创逾五年新低未兴波澜

中国外汇市场人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周二早盘随中间价走升。交易员称，尽管新出炉的通胀数据创下逾五年新低，但对汇市指引不明显；春节因素叠加境内外价差较窄下套利盘消散，令交投活跃度下降。整体来看，购汇盘较前期有所减少，但市场观望情绪仍较浓厚。

--离岸人民币：贬值势头略缓，中资行放水致CNH拆借利率全线回落

继上周连续两日创新高后，离岸人民币（CNH）拆借利率周一全线回落，因中资大行对短期流动性敞开供应。市场人士指出，CNH拆借利率持续高企势必影响正常交易，不排除货币当局可能出手干预以补充流动性。

【证券/行业】

--美国个股：中国发改委称处罚高通不是目的，目的旨在恢复竞争秩序

鉴于高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为，中国对其处以2013年度中国市场销售额8%的罚款，计60.88亿元人民币。国家发改委反垄断局局长许昆林表示，对美国高通公司的罚款不是主要目的，目的是为了恢复这个领域的竞争秩序。

--中国股市：沪综指收升1.5%连两日反弹，CPI数据强化政策宽松预期

中国股市沪综指周二收升1.5%，连续第二日反弹。分析师指出，今日公布的通胀数据创逾五年新低，央行公开市场继续货币净投放，宽松货币政策有望延续的预期再次强化，市场信心有所提振；但成交量持续萎缩，显示春节前市场观望气氛渐浓。

--企业并购：大连万达同意以10.5亿欧元收购瑞士盈方体育传媒集团