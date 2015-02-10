国际油市：布兰特原油涨势中止，因中国通胀率降至五年低点

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
美国原油期货 跌0.79美元至52.07美元。
“今日推低油价的因素，主要可能是因为中国CPI数据疲弱，较预期为低，”辉立期货的Daniel Ang在路透全球原油论坛中表示。
OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。
该数据在周一拉抬了油价。
国际能源署(IEA)在周二公布的报告中则预测，今年OPEC石油需求将持稳在每日2,940万桶，但称在当前油价崩跌下，美国页岩油产量成长将只会暂停，之后重拾动能。
美国原油下跌，也终止了连三日升势，此前初步调查显示，上周美国商业原油库存可能创下纪录高位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/戴素萍 审校 蔡美珍/于春红)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7