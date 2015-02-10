国际油市：布兰特原油涨势中止，因中国通胀率降至五年低点

美国原油期货 跌0.79美元至52.07美元。

“今日推低油价的因素，主要可能是因为中国CPI数据疲弱，较预期为低，”辉立期货的Daniel Ang在路透全球原油论坛中表示。

OPEC周一公布的月报预测，2015年对该组织原油的需求料为平均每日2,921万桶，较前次预估上调了43万桶。

该数据在周一拉抬了油价。

国际能源署(IEA)在周二公布的报告中则预测，今年OPEC石油需求将持稳在每日2,940万桶，但称在当前油价崩跌下，美国页岩油产量成长将只会暂停，之后重拾动能。

美国原油下跌，也终止了连三日升势，此前初步调查显示，上周美国商业原油库存可能创下纪录高位。(完)

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