台湾央行：共发行4,132亿台币存单，发行余额未增减

路透台北2月10日 - 台湾央行周二公布，共发行4,132亿台币存单。与今日存单到期金额4,132亿台币相较，存单发行余额并未增减。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 4,106

91天期 0.93 18

182天期 1.05 8

央行上日共发行967亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,826.6亿台币。