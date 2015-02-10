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货币新闻 | 2015年 2月 10日 星期二 15:05 BJT

G20会议：英国财相警告希腊情势出现恶劣结果的风险与日俱增--彭博

路透伦敦2月10日 - 彭博报导，英国财政大臣欧思邦指出，因为判断错误而导致希腊与欧元区之间出现极糟糕结果的风险正在加大。

“欧元区与希腊对立情况对全球经济及英国经济造成的风险，显然正在与日俱增，”欧思邦周一晚间在伊斯坦布尔接受彭博电视专访时称。

“判断错误或失策而导致糟糕结果的风险也在上升，”他称。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)

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