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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：2月11日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北2月11日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,715.00亿台币。  
        
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。      
    --德意志银行新加坡分行发行30年期5,000万澳元债券。
    
----------------------------------------------------------------------  
    (本提存期)
    **宽松因素：
    --央行存单到期 2兆(万亿)9,155.8亿台币：  
      02/12                   3,988.00亿台币
      02/13                   1,096.50亿台币
      02/16                   3,273.50亿台币
      02/17                     968.00亿台币
      02/18                     817.00亿台币
      02/19                      55.00亿台币
      02/20                      40.00亿台币
      02/23                   2,452.00亿台币
      02/24                   2,415.50亿台币
      02/25                   2,279.50亿台币
      02/26                   3,088.50亿台币
      02/27                     241.00亿台币
      03/02                   6,543.80亿台币
      03/03                     1,897.50亿台
                                          币
 
    --公债还本付息184.7880675亿台币。    
      2/13       90甲2期14息             30亿台币
      2/13       101甲4期3息          12.25亿台币
      2/14        96甲2期8息        7.98006亿台币
      2/14        97甲2期7息             15亿台币
      2/14       103甲4期1息              4亿台币
      2/16        98甲2期6息          12.75亿台币
      2/18       92甲3期12息          16.25亿台币
      2/22        99甲4期5息             15亿台币
      2/22       100甲4期4息             12亿台币
      2/24        95甲2期9息          11.25亿台币
      2/25       94甲3期10息          14.25亿台币
      2/26       102甲5期2息     11.1830075亿台币
      2/26       103甲5期1息          6.375亿台币
       3/3       103甲6期1息           16.5亿台币
 
   --国库券到期偿还共200亿台币。
     2/12：财103-8期182天期国库券200亿台币。
    
   --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --2/12：AT&T 发行26.19亿美元的30年期公司债。
    --2/13：财政部发行30年期公债104/4期，发行金额310.003亿台币。  
    --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
          
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
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