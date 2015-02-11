台湾货币市场：2月11日及本提存期资金预期变化一览表

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
路透台北2月11日 - 台湾货币市场周三和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,715.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --德意志银行新加坡分行发行30年期5,000万澳元债券。 ---------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)9,155.8亿台币： 02/12 3,988.00亿台币 02/13 1,096.50亿台币 02/16 3,273.50亿台币 02/17 968.00亿台币 02/18 817.00亿台币 02/19 55.00亿台币 02/20 40.00亿台币 02/23 2,452.00亿台币 02/24 2,415.50亿台币 02/25 2,279.50亿台币 02/26 3,088.50亿台币 02/27 241.00亿台币 03/02 6,543.80亿台币 03/03 1,897.50亿台 币 --公债还本付息184.7880675亿台币。 2/13 90甲2期14息 30亿台币 2/13 101甲4期3息 12.25亿台币 2/14 96甲2期8息 7.98006亿台币 2/14 97甲2期7息 15亿台币 2/14 103甲4期1息 4亿台币 2/16 98甲2期6息 12.75亿台币 2/18 92甲3期12息 16.25亿台币 2/22 99甲4期5息 15亿台币 2/22 100甲4期4息 12亿台币 2/24 95甲2期9息 11.25亿台币 2/25 94甲3期10息 14.25亿台币 2/26 102甲5期2息 11.1830075亿台币 2/26 103甲5期1息 6.375亿台币 3/3 103甲6期1息 16.5亿台币 --国库券到期偿还共200亿台币。 2/12：财103-8期182天期国库券200亿台币。 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --2/12：AT&T 发行26.19亿美元的30年期公司债。 --2/13：财政部发行30年期公债104/4期，发行金额310.003亿台币。 --2/25：央行发行一年期定存单，预估金额1,200亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)