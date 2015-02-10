台湾汇市：台币收高，出口商仍多抛汇且亚币略有偏升

* 台币随亚币回稳偏升

* 出口商抛汇及外资汇入支撑台币

* 明日实质交易区间暂看31.430-31.530

路透台北2月10日 - 台币兑美元 周二收高5.8分。汇银人士表示，美元涨势略有退却，且邻近亚币趋升，加上年关前的出口商抛汇力道仍在，推升台币略有走升；但市场普遍预估农历年关前市况将渐趋于安静。

交易员指出，现汇市场目前仍看到出口商对本币的需求还在，外资也持续在台股买超，仍有微幅汇入力道，都让台币在年关前似有缓步升值的态势。不过交易员观察在31.350附近进口商仍有机会加大美元买入力道，也会限制台币升幅。

〞进/出口商都不会是大动作，但台币还是有机会偏升一点。〞一位本地银行交易员说。

另一名外资银行交易员则指出，虽然现汇市场台币趋升，但在远汇市场的较长天期交投中，美元今日维持涨势前景。显示海外投资者对亚洲前景仍感到忧心，特别是中国经济的表现，相信仍是海外投资者的观察重点之一。

交易员预估，明日台币的交易区间料在31.430-31.530间。今日台币主要交易区间在31.460-31.487，上日交易区间在31.488-31.568。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，三个月期以下的美元/台币换汇点均转为溢价，且幅度些微扩大，显示美元看涨趋势不变；一个月远汇 尾盘报31.543/31.557，上日收在31.590。

台湾股市周二继续小幅收跌。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超44.32亿台币，连续七个交易日买超共计335.70亿台币。

新兴汇市部分，韩元周二上扬，因韩国企划财政部长官打消了进一步降息的预期；其他多数新兴亚币走高，因美元涨势失去动能。

本周全球重要经济事件与数据包括：

2/10(二)：美国NFIB小企业信心指数、美国JOLTS职位空缺、美国批发(趸售)库存、里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔发表演说；

2/11(三)：美国联邦预算、美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表讲话、英国央行发布季度通胀报告、澳洲央行助理总裁德贝尔在澳洲外汇周会议上发表讲话、瑞典央行召开货币政策会议、美国财政部长杰克卢访问印度；

2/12(四)：美国零售销售、美国企业库存、欧元区12月工业生産、欧洲理事会会议(至2月13日)、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院作证、菲律宾央行举行货币政策会议；

2/13(五)：美国1月进出口物价、美国路透/密西根大学消费者信心指数2月初值、欧元区12月贸易收支、欧元区第四季GDP初值、达拉斯联邦储备银行总裁费希尔发表演说。

环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.502 31.560 31.460-31.569 31.560 6.44 6.69

元太外汇经纪公司 31.500 31.560 31.460-31.560 31.560 3.07 4.00

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