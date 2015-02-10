《路透晚报》--2月10日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：希腊疑虑拖累日经指数收低，日产汽车上调财测后上扬

日本股市日经指数周二下滑，因希腊拒绝纾困条款引燃欧元区重现动荡的忧虑，不过日产汽车业绩前景光明，吸引买盘。日经指数收低0.3%报17,652.68点。但东证股价指数收高0.2%至1,427.72点。

--中国股市：沪综指收升1.5%连两日反弹，CPI数据强化政策宽松预期

中国股市沪综指收升1.5%，连续第二日反弹。分析师指出，今日公布的通胀数据创逾五年新低，央行公开市场继续货币净投放，宽松货币政策有望延续的预期再次强化，市场信心有所提振；但成交量持续萎缩，显示春节前市场观望气氛渐浓。沪综指收报3,141.59点，涨46.47点或1.50%；上证A股今日成交2,225亿元人民币，上日为2,386亿元。

--香港股市：扳回跌幅收平，中国将宽松政策的预期提振人气

香港股市扳回稍早跌幅，终场近收平，因内地股市反弹，缓解了隔夜全球股市疲弱引发的担忧。恒生指数收报24,528.10点。恒生国企指数上涨0.4%至11,695.26点。

--汇市：商品货币上涨，因油价反弹及憧憬中国将出台刺激措施

商品货币守住温和涨幅，之前上涨是因有传言称中国可望出台刺激措施，且油价或已触底；而美元受强劲就业报告带动的涨势则后继乏力。

约0833GMT，澳元兑美元微涨，报0.7802美元，距一周前触及的五年半低点0.7627仍有些距离。欧元兑美元亦微涨，报1.1325美元，在周一创下的一周低位1.1270处获得支撑。

--国际油市：布兰特原油涨势中止，因中国通胀率降至五年低点

布兰特原油期货价格跌破每桶58美元，此前中国公布的1月消费者通胀率降至五年低点，令人忧心该国的石油需求。0850GMT，布兰特原油期货下跌0.79美元至每桶57.55美元，终止三日连涨。美国原油期货跌0.89美元至51.97美元。

--全球金市：金价继续攀升，因希腊局势忧虑打击股市

黄金价格连续第二天上扬，因围绕希腊在欧元区未来的担忧以及全球股市下跌，为具有避险功能的黄金带来支撑。0812GMT，现货金上涨至1,343.30美元。

--金属期市：伦铜走软，因中国需求疑虑挥之不去

伦敦金属交易所(LME)期铜走低，因对中国需求的担忧挥之不去，而且下周中国将迎来农历新年，许多企业歇业。0815GMT，LME三个月期铜微跌，报每吨5,670.00美元。上海期交所交投最活跃的4月期铜收盘持平于每吨41,320元人民币。