中国经济：加快完善石油战略储备制度，推进能源价格改革--习近平

欧股业绩：飞利浦照明第四季获利不及预期，但预计2017年前景光明
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透北京2月10日 - 中国国家主席习近平表示，中国要加快完善石油战略储备制度，推进能源价格、石油天然气体制等改革，大力发展非常规能源。
习近平在周二主持召开中央财经领导小组第九次会议上称，保障能源安全，要明确责任、狠抓落实、抓出成效，密切跟踪当前国际能源市场出现的新情况新变化，趋利避害。
新华视点微博引述习近平并称，疏解北京非首都功能、推进京津冀协同发展，是一个巨大的系统工程。
“目标要明确，通过疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，促进区域协调发展，形成新增长极。”他说。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
第四季集团营收减少5.4%至19.3亿欧元，LED部门营收上升9.9%至4.40亿欧元，但灯具营收减少20%至5.75亿欧元。
路透上海1月23日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) *增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1
路透首尔1月23日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在韩国股市买超1,1 63亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月23日 116.3 -109.1 -11.7 ^1 月20日 -46.5 38.0 6.7 1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7