中国经济：加快完善石油战略储备制度，推进能源价格改革--习近平

习近平在周二主持召开中央财经领导小组第九次会议上称，保障能源安全，要明确责任、狠抓落实、抓出成效，密切跟踪当前国际能源市场出现的新情况新变化，趋利避害。

新华视点微博引述习近平并称，疏解北京非首都功能、推进京津冀协同发展，是一个巨大的系统工程。

“目标要明确，通过疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，促进区域协调发展，形成新增长极。”他说。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)