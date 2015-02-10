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债券 | 2015年 2月 10日 星期二 16:31 BJT

丹麦经济：1月CPI同比下滑，数十年来首次陷入通缩

路透哥本哈根2月10日 - 丹麦统计局周二表示，按国内方法计算，丹麦1月进入通货紧缩周期，这是60年来的首次，也是1996年开始使用欧盟消费者物价调和指数(HICP)以来的首次。

使用丹麦方法计算，该国1月消费者物价较上年同期下跌0.1%，与路透调查中分析师的预估一致。HICP下降0.3%，为丹麦开始用这种方式计算以来的首次。

用丹麦方法计算的12月消费者价格上涨0.3%，HICP较上年同期上升0.1%。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)

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