港报财经评论：欧洲或有过年大礼--信报2月12日

欧洲或有过年大礼/ 习广思

周三标普500指数升1.07%，但港股岁末收炉气氛颇浓，成交只得646亿港元。恒指受汇控 为客户避税丑闻影响，下跌0.87%，国指则微跌0.38%，短线市况要看美股能否破顶撑住港股。美股周三再发力上扬，标普500指数再升1%便会破顶。本月美股已收复1月的跌幅有余，对经济周期敏感的ETF，例如物料股ETF、非必需消费品ETF都开始走强，反映投资者摆脱了1月的阴霾，博经济前景不俗。强劲的美元，近月不断获美国财长杰克卢首肯。在20国集团（G20）财长会议期间，各国财长也表示，货币走势只反映各国经济情况，不涉货币战争云云。看来国际已有共识，强美元可令美国消费者再担当带领世界走出经济谷底的角色。

美国的世界经济观，可由联储局上月28日的议息声明说起，声明对美国的就业市场颇具信心，对通缩之说则不以为然，认为只是油价大跌产生的短期效应。声明公布后，市场“赖理”，继续买国债，推低债息。然而，上周五美国公布强劲的1月非农新增职位及大幅向上修订前两个月的数据后，债息大升，10年期国债孳息重上2厘水平，再一次证明市场不应与联储局为敌的传统智慧。 联储局的信心与财长杰克卢近月不断说强美元对美国及世界有利，看来是异曲同工。更有趣的是，杰克卢最近上国会听证会时说，中国在让人民币升值上有进展，而日圆大幅贬值也不能称之为不合理。

杰克卢出席20国集团财长会议前接受访问时提到，美元的确比很多竞争对手的货币强，但真正的挑战是要令这些经济体能重回增长的轨道。今年世界的经济格局是美国人努力消费，其他经济差的国家努力生产，宏观经济上的效果是，美国的贸易赤字会开始增加，其他国家则会有更大的贸易盈余，美元虽然短期波动，但大方向是进一步上扬，强美元亦有利减低美国的通胀压力，纾缓联储局加息步伐及幅度。

____________________________________________________________________________

顺势买美元赢面高/ 苏子

踏入本周后，市场观望情绪较为浓烈，主要货币及金价的波幅也见明显收窄。但由于市场预期美国联储局在6月份宣布加息的可能性甚高，加上联储局内已有三位成员表态支持6月份加息，因此上周五已向上出现技术性突破的美元兑日圆得以进一步造好，昨天已成功企稳在日线一目均衡图云雾区的119.05日圆顶部阻力以上波动，故相信汇价稍后应不难进一步突破120心理关口，并朝着121/121.30阻力区迈进。

留意美元兑日圆已于本周二顺利突破20天保历加通道的顶部阻力位收市，昨天汇价亦已企稳在顶部阻力线以上波动，再配合日线CCI指标已明显升越正100阻力来看，相信美元兑日圆稍后较大机会以单边市形式顺利突破上述的阻力区，并挑战去年的121.85日圆高位阻力。如稍后美元兑日圆在突破121/121.30阻力区后，可以有足够定力进一步突破去年的高位，再创新高，建议投资者届时一定要顺着汇价经已突破的方向入市，不宜贸然采取逆势而行的策略。由于目前基本面、技术走势及市场情绪均对美元非常有利，三者暂时并未出现背驰情况，目前美元的升势，距离真正见顶的日子仍然十分遥远。

换言之，投资者正面对一个非常容易赚钱的汇市，只要不是过量交易并采取顺势买入美元的策略，已几可肯定可以站在赢家那边，问题只是赚多赚少而已！在美元继续看升的大提前下，理论上金价应该无运行，后市较大机会跟随着一众非美元货币走低才对！不过，留意黄金本身具备避险功能，因此，倘若稍后环球经济因为深陷通缩的泥沼而触发大量避险资金寻求较安全的资产停泊，相信届时金价较大机会受惠，并因此使美元与黄金出现一同走高的异常景象。技术上看，只要金价一直跌不破去年11月至今年1月升幅的61.8%调整目标，并且成功返回上周五跌幅的76.4%反弹目标以上收市，走势已不宜看淡了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘