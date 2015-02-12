港报社评：王征打怪牌，不利亚视救亡--星岛日报2月12日

亚洲电视吊盐水救亡，继续发挥无限创意，可是新构思怪招却和以往部分救亡招数一样不切实际，真正要令亚视重拾生机，再不能靠王征式的奇想左道，只能够靠他面对现实，大幅度蚀让给兼具财力和能力的“白武士”，脚踏实地把电视台搞好。

亚视牌照余下不足1年就届满，政府如果拒绝续牌，需要在期满前一年通知。政府至今迟迟不表态，已经是变相通融，腾出时间和空间予亚视设法自救。通讯局已经表明如果亚视不如期交牌费，将会启动程序，向政府建议暂停牌照。

员工需要钱解困过年，如果亚视又再欠薪，尽不到雇主基本责任，除了会被劳工处再三检控，负责人要背上刑事责任之外，万一员工失去耐性，以欠薪太久当自动遣散而要求把亚视清盘，同样会触发亚视停止运作及失去牌照的危机。

今天王征仍然不改作风。法庭指定会计师入主亚视安排买家，王征却绕过这机制自行物色，网上更出现他与一家网上租赁服务机构签约的图片，这家机构近日才刊登广告招聘富经验的电视管理专才，担任旗下环球数码在线和电视广播业务的行政总裁。靠概念作为卖点，能够让通讯局有信心让亚视续牌吗？

这种不按香港牌理出牌的手法，导致法庭指定的经理人公开指明：卖盘合约要先得他同意才有效，并且希望王征减价。

王征不甘自己的投资蒙受重大损失，是人之常情，但不得不面对经理人的剧本是亚视唯一求生之道的现实，否则亚视清盘，不但令他血本无归，连累为亚视坚守到最后的员工都代价惨重。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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