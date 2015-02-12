港报财经评论：汇丰拖累大市，买货收集A股--经济日报2月12日

汇丰拖累大市，买货收集A股/ 林瑞芬 恒指昨收24,315，跌0.87%。上证微涨0.5%，国指受压力不大，昨跌0.38%至11,651，仍处整固当中。恒指升势受阻，把握机会，候低分注收集A股。美国近月的就业数据理想，增加息预期，长息回升，美10年期债息由低位1.68厘回升近2厘。美国标普500指数不经意于本周二推升为年初以来暂时新高，老牛上坡，问题是气力随时有变，技术论2,075为去年底突破又未能成功守稳的关口，周二收2,068，若后市未能进一步，又为高位阻力封顶，200天线1,980为支持。美股虽涨，港股昨就不争气！ 汇丰 被爆助客户逃税事件，加上，3月长和重组上市旗舰，可能技术性降低汇丰权重，虽有恒生银行 终出售兴业银行，但对汇丰股价弱势的改善有限。汇丰昨跌2.2%至70.25港元，下试70港元支持关口不宜有失；不然，向下再碌，要到2012年低位近60港元至有支持。恒生昨收142.2港元，跌0.4%，之前爆升大概差不多反映晒套现派特别股息因素。恒指被汇丰拖累，势在测试24,300支持力；若失守小双顶，量度跌幅约至23,600。 港交所总裁李小加已在预告定，深港通在下半年开通的可能性较高。沪港通及深港股通的开通步伐迅速，最主要是为争取A股被纳入MSCI新兴市场指数。对港股来讲，自去年沪港通开通以来，除了大市交投略增加，大价股多些购买力外，中、小型股份就未如预期受中国内地股民厚爱，炒不起，一潭死水，买卖还差过以前。再来深港通，老实讲，也不敢寄厚望！据近日与一间香港中型上市的手机设备股份的公司公关闲谈，她指出公司也有向中国内地投资者交流，但发现大多抱着不熟不投的心态，买港股都只是倾向买熟悉的内银股、内房股。今时今日，买卖香港上市的中、小型股确是难度高，且看中国燃气 周一及周二的一升一回，跟涨又死火！弱势股判势扭转，往往需要耐性及验证。

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智能电视卖得，TCL可低吸/ 余少文 投资者似乎心系羊年，无心股市，故见大市交投缩减，但部分盈喜股获追捧，如TCL多媒体 ，由于公司积极推动智能网络电视，是公司日后盈利增长来源。中国内地股市昨日反覆向好，但国企指数则先升后跌，全日跌44点或0.4%，收报11,651点，成交额107亿港元，只有42%主板H股逆市上升；而红筹指数跌35点或0.8%，收报4,498点，成交额62亿港元。由于国指10天平均线跌穿50天平均线，发出“死亡交叉”，即目前三角形走势的结果是向下机会高，料指数要再下试11,500点，失守则测试1月低位11,274点的支持以及11,000点。 虽然指数短期下跌，但维持看好盈喜股有突破空间，即短线可买盈喜股，见好即收，又或盈喜股短线炒完后，候低吸纳等业绩公布，若然相关盈利股前景不俗，更可中线持有。 其实，TCL系昨日齐齐发出盈喜，TCL多媒体表示去年第四季和全年业绩可转亏为盈，TCL通讯 去年盈利则可大幅增长。至于在中国内地上市的母公司TCL集团则全年盈利升51%至31.8亿人民币。而TCL多媒体2013年亏损4,800万人民币，主要是第四季亏损1.6亿人民币，但去年首三季已赚2.28亿人民币，去年底已指出TCL多媒体去年可录得盈利，亏转盈已经有炒作价值，故建议投资者去年底买入TCL多媒体，只可惜股价早前由高位回落触及止赚位而离场，无法享受昨日的升幅。如按TCL集团盈利分布，截至去年9月底止，TCL多媒体给予母公司的盈利贡献约6.1%。而集团去年盈利料赚31.8亿人民币人民币下，如第四季维持上述盈利贡献比重，则TCL多媒体全年盈利或是2.5亿人民币左右，即第四季赚1,700万人民币，较上年同期的1.6亿人民币亏损有显着改善。展望今年，其电视机1月销量下跌5%至162万台，当中LCD电视产品下跌近5%至161.4万台，内销升11%至110万台，连续第二个月转为增长，出口则跌27%至52万台；但关注的智能网络电视，1月销量升53.5%至73.6万台。更重要是1月，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户新增38.5万，累计激活用户达713.2万，当月日均活跃用户数为256万。

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