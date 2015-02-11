中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购及央票需求--业内人士

路透上海2月11日 - 业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可申报多种期限正/逆回购以及三个月央票需求，其中正回购期限包括14天和28天期；逆回购期限为14天和21天两种。

央行公开市场周二共进行了800亿元人民币的逆回购操作，其中14天期250亿元，利率4.10%；21天期550亿元，利率4.40%。上述两个期限均为今年逆回购重启以来首次出现。此前进行的是七天和28天期品种，利率分别为3.85%和4.80%。

据路透统计，本周公开市场仅有350亿元逆回购到期回笼资金，且都是在周二到期。央票则最早要到2016年7月才开始有到期。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。随后暂停操作至今年1月22日恢复逆回购。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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