路透伦敦2月10日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元继续承压，昨日低点1.1270低于上周所及低点，但仍高于在1.1205水平的支撑位。只要仍高于1.1200，就仍有希望反弹向1.1535。

欧元/英镑：上冲0.7590未果，或将向0.74低点回落。只有跌破0.7400，才意味着向0.7255回落，该水平是2003年高点。

英镑/美元：目前为止一直维持在1.5200上方，只要保持在该水准之上，就仍有可能在轧空行情中升向1.5280。需要回升并突破1.5280，才有希望升向1.5500。若跌破1.5200，则很可能再次试探上周低点1.5000。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1296 1.1323 -0.24 -6.62 1.2097

美元/日圆 118.71 118.63 +0.07 -0.81 119.68

欧元/日圆 134.11 134.36 -0.19 -7.36 144.77

美元/瑞郎 0.9252 0.9235 +0.18 -6.93 0.9941

英镑/美元 1.5229 1.5210 +0.12 -2.21 1.5573

美元/加元 1.2489 1.2466 +0.18 +7.50 1.1618

澳元/美元 0.7785 0.7797 -0.15 -4.69 0.8168

新西兰元/美元 0.7406 0.7409 -0.04 -5.01 0.7797

欧元/瑞郎 1.0453 1.0458 -0.05 -13.08 1.2026

欧元/英镑 0.7416 0.7439 -0.31 -4.37 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4523 9.4698 -0.18 -0.17 9.4688

美元/挪威克朗 7.5995 7.6135 -0.18 +1.71 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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