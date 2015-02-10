更新版 1-《中国债市每日综述》通胀弱现券收益率小涨IRS走低，IPO令资金吃紧

* 疲弱数据未提振现券，收益率走升IRS下行

* 国债期货扩大涨幅，原因待观察

* IPO高峰资金吃紧，交易所回购利率飙涨

* 银行间回购成交量续创新高

* 节后资金预期乐观，暂时紧张对现券扰动不大 (新增货币市场收盘报价)

路透上海2月10日 - 继进出口数据后周二公布的中国通胀数据依旧偏弱，不过银行间债市现券未受提振，收益率反而小涨，利率互换(IRS)则受节后资金向好趋势支撑略降。与现券和IRS变化幅度有限相比，今日国债期货明显走升令人难以理解，具体原因待察。

交易员称，随着新股发行高峰期的到来，以交易所为主的资金面明显吃紧，其中隔夜回购利率以40%的超高水平收盘，银行间市场则因大行出资等情况略好，资金价格涨幅不大，成交总量则在上日基础上，续创新高。

中国今年1月CPI和PPI同比变动联袂俯冲至逾五年低点，与外贸数据一道印证中国经济正面临需求乏力、通缩风险加剧的困境，尽管中国央行上周刚启动降准，但意外疲软的通胀数据指向货币政策仍须进一步放松以托底经济增长。

上海一银行交易员表示，最新公布的数据对现券和IRS影响不大，其中现券收益率小涨，IRS略降，幅度均在2-3个基点(bp)左右，“新股过后，资金宽松，IRS(下跌)就赌这个。”

剩余期限近10年的国开行固息债140229最新成交 在3.7800%，上日尾盘为3.7550%。

变化不大市况下，国债期货的“异常”上涨引发关注，而原因莫衷一是。主力合约TF1506 成交较上日大增，收报98.514元人民币，较上日结算价涨0.196元，或0.20%。

新债发行方面，国开行上午招标的五期固息债，短端延续向好势头，长端表现一般，且七年和10年品种收益率再次出现倒挂。

央行公开市场今日进行了总额800亿元的逆回购操作，单日净投放450亿元。其中14天期规模250亿元，中标利率4.10%，21天期550亿元，利率4.40%。

**IPO进入高峰期，交易所回购利率飙高**

随着春节前新股IPO进入最高峰，银行间资金市场资金需求持续高涨，回购利率则涨跌互现。尽管多数大行均有供给，但由于节前现金需求也相当集中，叠加影响下资金供不应求，而且今日逆回购投放量偏小，对供给端帮助亦有限。

交易员并指出，昨日质押式回购成交量创出新高，表明短期资金需求正在集中释放，不过央行应能紧密关注流动性走向，并通过公开市场或者SLO(短期流动性调节工具)等定向工具再施援手，随着本轮IPO申购接近尾声，进入后半周资金面压力有望逐步减缓。

更加引发关注的是交易所回购利率，隔夜品种 今日收盘报在40%，盘中最低点10.1%，最高摸至65%。而银行间同样期限回购加权利率收盘价还不到3%。

“紧，感觉公开市场（逆回购投放量）的确不够，IPO应该是主因吧，”上海一券商交易员称。

中国央行公开市场周二新增14天和21天逆回购，总额800亿元，自逆回购重启后操作品种从而扩至四种。交易员认为，春节后现金回流利好资金面，今日两期逆回购即可实现对跨年资金的支持，在平抑可能出现的波动同时，精准性也有所增强。

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在今日，包括大盘股东兴证券。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

华东一银行交易员表示，大行基本都还是在融出资金的，大的城商行也有供给，流动性偏紧的主因还是需求大，供给跟不上。

另一华东的银行交易员则谈到，逆回购操作进行后，资金状况虽略有缓解，但并不明显，市场整体的需求仍相当大，“昨天(回购)成交量比上周五涨了20%，隔夜和七天就多了2,000亿。”

今日银行间市场质押式回购总成交金额为13,303.25亿元，较上日的12,961.29亿元略增，并续创单日新高；其中，隔夜品种成交10,009.73亿元，上日为10,344.10亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8661 2.7953 +7.08 10,009.73

七天 4.3660 4.3231 +4.29 2,193.90

14天 4.7276 4.7755 -4.79 539.04

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 40.0000 0.8700 +3,913.00 3,827.86

七天 14.5000 4.9850 +951.50 323.79

14天 6.0000 5.0000 +100.00 134.57

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1000 2.8800 +22.00 --

七天 4.3400 4.3500 -1.00 --

14天 4.7000 4.7800 -8.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8520 2.8120 +4.00 --

七天 4.3210 4.3350 -1.40 --

三个月 4.8990 4.9040 -0.50 --