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亚洲 | 2015年 2月 10日 星期二 17:44 BJT

表格：沪港通市场数据摘要--2月10日

路透香港2月10日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市
场数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额          111.76亿元人民币                 104.02亿元人民币
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名   股票                       买入金额         卖出金额       买入及卖出金额
                                 （元人民币）     （元人民币）      （元人民币）
   1    大秦铁路                    325,701,442       30,155,919       355,857,361
   2    航天电子                              0      274,019,898       274,019,898
   3    三安光电                    273,267,590          429,924       273,697,514
   4    伊利股份                    224,783,084        6,390,385       231,173,469
   5    贵州茅台                    162,232,956       21,130,664       183,363,620
   6    上汽集团                    175,728,493        7,573,882       183,302,375
   7    中国平安                    122,332,701       43,637,675       165,970,376
   8    中国南车                    159,408,310        4,940,054       164,348,364
   9    浦发银行                     21,762,575      124,540,666       146,303,241
  10    中国北车                    104,310,219          633,628       104,943,847
    
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    港股通--十大成交活跃股
       
 排名   股票                           买入金额        卖出金额     买入及卖出金额
                                       （港元）        （港元）        （港元）
   1    汉能薄膜发电                    45,957,180      21,471,320     67,428,500
   2    佳兆业集团                      13,788,610       6,329,850     20,118,460
   3    海通证券                         8,016,184      11,746,384     19,762,568
   4    中国海外宏洋集团                15,200,020       2,597,080     17,797,100
   5    中海油田服务                     5,814,200       9,750,360     15,564,560
   6    恒大地产                         1,329,800      13,793,550     15,123,350
   7    中化化肥                        11,319,040       3,621,740     14,940,780
   8    中国南车                         3,734,180       9,734,020     13,468,200
   9    洛阳钼业                         1,829,340      10,845,270     12,674,610
  10    中信证券                         7,782,250       2,937,450     10,719,700
   （完）
    
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 (整理 雷美珍; 审校 张喜良)

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