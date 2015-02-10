表格：沪港通市场数据摘要--2月10日

路透香港2月10日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港通市
场数据摘要。
沪股通 港股通
每日额度余额 111.76亿元人民币 104.02亿元人民币
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沪股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（元人民币） （元人民币） （元人民币）
1 大秦铁路 325,701,442 30,155,919 355,857,361
2 航天电子 0 274,019,898 274,019,898
3 三安光电 273,267,590 429,924 273,697,514
4 伊利股份 224,783,084 6,390,385 231,173,469
5 贵州茅台 162,232,956 21,130,664 183,363,620
6 上汽集团 175,728,493 7,573,882 183,302,375
7 中国平安 122,332,701 43,637,675 165,970,376
8 中国南车 159,408,310 4,940,054 164,348,364
9 浦发银行 21,762,575 124,540,666 146,303,241
10 中国北车 104,310,219 633,628 104,943,847
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港股通--十大成交活跃股
排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额
（港元） （港元） （港元）
1 汉能薄膜发电 45,957,180 21,471,320 67,428,500
2 佳兆业集团 13,788,610 6,329,850 20,118,460
3 海通证券 8,016,184 11,746,384 19,762,568
4 中国海外宏洋集团 15,200,020 2,597,080 17,797,100
5 中海油田服务 5,814,200 9,750,360 15,564,560
6 恒大地产 1,329,800 13,793,550 15,123,350
7 中化化肥 11,319,040 3,621,740 14,940,780
8 中国南车 3,734,180 9,734,020 13,468,200
9 洛阳钼业 1,829,340 10,845,270 12,674,610
10 中信证券 7,782,250 2,937,450 10,719,700
（完）
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(整理 雷美珍; 审校 张喜良)