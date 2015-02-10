中国央行报告：继续推动人民币对外币直接交易市场发展

路透北京2月10日 - 中国央行周二发布2014年第四季度中国货币政策执行报告称，随着中国与世界各国经贸往来的发展，人民币与外币直接交易需求将逐步上升。人民币直接交易稳步发展的好处正逐步显现，中国央行将继续推动人民币对外币直接交易市场发展。

截至2014年末，已实现人民币与八种货币在双方银行间外汇市场直接交易。人民币直接交易可以降低汇兑成本，提高价格透明度，推动人民币国际化，促进外汇市场发展，服务实体经济，并有助于增强汇率弹性，推动人民币汇率市场化形成机制改革。

以下为中国央行四季度货币政策执行报告中“人民币对外币直接交易稳步发展”专栏全文：

2009年跨境人民币业务试点以来，人民币在国际上的使用范围更加广泛，加之国际金融危机后主要货币汇率波动加大，一些新兴市场的微观经济主体出于节约汇兑成本等考虑，对人民币与新兴市场货币兑换交易的需求上升。为满足经济主体的需求，中国人民银行开始探索在银行间外汇市场挂牌人民币对新兴市场货币直接交易。

2010年，人民币对马来西亚林吉特和俄罗斯卢布直接交易在我国和对方国家银行间外汇市场同时挂牌。随着人民币国际影响力提升以及人民币对外币直接交易市场的发展，一些发达经济体希望其货币与人民币开展直接交易。截至2014年末，已实现人民币与八种货币在双方银行间外汇市场直接交易。

境外人民币直接交易市场获得长足发展。人民币对外币直接交易日益活跃，成交快速增长，2014年，人民币对外币直接交易共成交10,482亿元人民币，在银行间外汇市场即期交易中占比为4.7%，而2010年前银行间外汇市场人民币对非美货币成交量占比不到0.5%。开展直接交易以来至2014年末，人民币直接交易日均成交102.22亿元人民币，与各币种推出直接交易前一年日均成交12.12亿元人民币相比，提升了8.4倍。

人民币对外币直接交易有以下特点：

一是建立不经套算的直接汇率形成机制。在未实现直接交易前，银行的通常做法是先将柜台非美货币结售汇头寸在银行间外汇市场兑换为美元头寸，然后再通过人民币对美元交易平盘。实现直接交易后，银行将不对头寸进行拆分而直接在银行间外汇市场平盘，促进直接汇率的形成。在此基础上，人民币对直接交易货币的中间价也不再经美元套算，而是由直接交易做市商报价形成，市场汇率主要受双边本币结算的供求关系和国际汇市的影响。

二是做市商结构优化。每一个直接交易货币都有各自独立的做市商体系，涵盖不同类型的做市商，以体现差异化的市场需求。既有柜台基础较好的中资银行，也有做市经验丰富的外资银行，中资银行中不仅包含业务覆盖面广的全国性商业银行，也有边贸活跃地区的地方性银行；外资银行则包含全球性商业银行以及直接交易货币发行国银行在中国境内的分行。

三是直接交易货币更为丰富。五年来，人民币直接交易货币顺应市场需求从最初的林吉特、卢布等周边国家货币扩展到了欧元、英镑、日元等主要储备货币以及澳大利亚元、新西兰元、新加坡元等可兑换货币，初步形成人民币直接交易网络，这与人民币国际化进程也是相适应的。

四是境内外人民币对外币市场协同发展。在推动人民币对外币直接交易的过程中，注重双边对等挂牌的原则，形成境内外人民币直接交易市场的联动、相互促进，对于韩元等部分有一定兑换限制的货币，则在对方市场先进行人民币直接交易。目前，莫斯科、伦敦、法兰克福、新加坡和澳大利亚等地都已形成一定规模的人民币直接交易离岸市场，不仅为境外主体进行人民币对当地货币的兑换提供了便利，也产生了规模效应。

人民币直接交易稳步发展的好处逐步显现。一是降低汇兑成本。银行通过直接交易一次平盘可降低平盘成本，再通过内部定价机制向柜台结售汇牌价传导。从银行对个人的结售汇牌价看，直接交易货币银行柜台买卖差价从原来的0.8%缩小为0.7%，汇兑成本降低12.5%，由于企业有一定的议价空间，节省的汇兑成本更多。

二是提高价格透明度。未实现直接交易前，经济主体缺乏人民币对该货币汇率信息。直接交易形成人民币对该货币的双边汇率，能降低汇率信息的搜寻成本和摩擦成本。

三是推动人民币国际化。近年来，在俄罗斯、韩国已形成相当规模的当地货币对人民币直接交易。以俄罗斯外汇市场人民币对卢布交易快速发展为例，2014年莫斯科交易所（MICEX）人民币对卢布交易量是2013年交易量的7倍。

四是促进外汇市场发展，服务实体经济。实现双边货币直接交易，银行间市场直接交易为柜台结售汇提供了流动性，可促进银行增加柜台挂牌币种，这些都有助于为实体经济提供汇兑便利。

五是有助于增强汇率弹性，推动人民币汇率市场化形成机制改革。

随着我国与世界各国经贸往来的发展，人民币与外币直接交易需求将逐步上升。中国人民银行将继续推动人民币对外币直接交易市场发展，促进双边经贸往来，为促进贸易投资便利化提供更加便捷高效且低成本的金融服务。（完）