重温稿-台湾货币市场：短率仍在低位，明日起开放提领新钞料令库现下降

* 短率仍处在低水位，市场资金充裕

* 明日开始银行开放提领新钞

* 债券附买回利率仍在低水位

记者 高洁如

路透台北2月10日 - 台湾银行间短率周二仍在低水平。交易人士表示，明日开始多家大型银行将开放民众提领新钞，将令银行库存现金水位逐日下降。本提存期以来银行多是拥有超额准备，这有望调节市场偏高的准备数字。

他们指出，今日票券市场短票量稍有上扬，不过年前的短票已相当稀少，更多家银行已加入买断跨月的短票的行列。至于拆款方面，也有不少银行目前排定年后的拆款，1周-3周的拆款金额也攀高，显示资金调度顺畅无碍。

〞只能说钱满为患啦，〞一位大型票券商交易员表示。

资调人士表示，预期大型银行的新钞开放提领之后，每日银行库现数字至少会有10亿台币以上规模的减少，这也有助银行纾解过大的积数堆积，尤其是年后还有通货回笼的因素，更可能推升银行的准备数字。

因应农历年新钞需求，台湾银行从1月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行资料，周二通货发行数来到1兆9,948.62亿台币，较1月9日约增加2,813.75亿。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收在0.386%；今日区间落在0.295-0.400%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间落在0.380-0.420%，上日为0.380-0.490%。

**短票利率也处于低位**

短票市场方面，交易人士表示，年前的短票已几乎没有，2月的交易没剩多少天了，目前不少大型银行都已承做跨月的拆款，各家供应的量也都还不少。在衡量过利率之后，二家票券商的交易员纷纷表示，因拆款目前的利率还是偏低于短票几乎15基点以上，因此以拉高拆款额度来做主要资金调度。

他们也说，目前看来票券商财务数字方面无需多大的顾虑，因此合理范围内拉高拆款、暂停卖票也是合理的操作。

〞我们也是用短拆来支应部位需求，〞大型票券商交易主管同时强调，当然这部位不会无限上纲，还是会视情况做调整。

今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主要交投区间落在0.60-0.61%，同上日，少数跨过3月季底的60天期自保短票则成交在0.62-0.63%。也同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.607%，持平于前日平均利率0.603%。

台湾央行周二公布，共发行4,132亿台币存单。与今日存单到期金额4,132亿台币相较，存单发行余额并未增减。

本周台湾央行存单到期共计1兆2,894.5亿台币，本周余日到期情况分别是：周三2,715亿，周四3,988亿，周五3,273.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为158亿台币，累积超额准备为979亿台币、加计前期1%的超额准备为2,269亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周二持平。交易员表示，因应农历年关资金需求及寿险端因应AT&T等国际债交割，投信端略见基金赎回压力，致RP成交多以到期续作为主，新承作RP则稍微不易寻求，但不致于影响整体市场资金调度，RP利率仍续处既有区间。

他们指出，年关前仍有两档国际债交割，其中美国第二大无线服务提供商AT&T 将于周四发行26.19亿美元债，创下台湾国际板单档发行的最高纪录，另外周五有约310亿台币的30年长券交割，使国际债及长券大户的寿险业资金略显分配不均，在部分寿险走钱的情况下，投信端货币型基金赎回压力略显增温。

〞年关前资金略有进出。〞一大型券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。

今日有农业金库次顺位金融债100亿台币交割，另有公债付息18亿台币。