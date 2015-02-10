欧元债市：希腊公债价格反弹，市场对欧元区财长会议报以期望

“我们知道这将是一段艰难的谈判，但至少已经有了某种起点，”法国农业信贷银行策略师Orlando Green表示。

希腊三年期公债收益率下跌178个基点至20.07%；五年期公债收益率跌95个基点至15.63%。这些收益率水平仍远远高于10年期公债，这表明投资者担心，他们可能无法收回全部投资。10年期公债收益率跌51个基点至10.80%。

其他欧洲国家也日益担心，希腊退出欧元区会对本国经济造成影响。据彭博报导，英国财政大臣欧思邦表示，“误算导致希腊与欧元区之间出现“十分糟糕的结果”的风险正在上升”。

有些分析师称，双方需达成某种妥协，才能避免希腊股票和公债暴跌情况蔓延至其他市场。(完)

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