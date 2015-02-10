欧元债市：希腊公债价格反弹，市场对欧元区财长会议报以期望

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
“我们知道这将是一段艰难的谈判，但至少已经有了某种起点，”法国农业信贷银行策略师Orlando Green表示。
希腊三年期公债收益率下跌178个基点至20.07%；五年期公债收益率跌95个基点至15.63%。这些收益率水平仍远远高于10年期公债，这表明投资者担心，他们可能无法收回全部投资。10年期公债收益率跌51个基点至10.80%。
其他欧洲国家也日益担心，希腊退出欧元区会对本国经济造成影响。据彭博报导，英国财政大臣欧思邦表示，“误算导致希腊与欧元区之间出现“十分糟糕的结果”的风险正在上升”。
有些分析师称，双方需达成某种妥协，才能避免希腊股票和公债暴跌情况蔓延至其他市场。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰/王颖；审校 张若琪/蔡美珍)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。