中国央行报告：货币政策应保持审慎和稳健，因应大宗商品价格变化

路透北京2月10日 - 美元走强导致国际大宗商品价格不断下跌。中国央行四季度货币政策执行报告认为，由于当前国际大宗商品价格震荡与主要货币汇率波动相互交织，国际资本流动不确定性加大，故货币政策总体应保持审慎和稳健，应主要针对需求变化做出反应，并关注油价下跌对预期和经济主体行为的影响。

央行报告并称，考虑到为应对通胀而采取的紧缩性宏观政策会导致产出进一步下降，各方的共识是货币政策不宜对油价波动作出过度反应；但如果由于需求基本面变化导致油价发生趋势性变动，或者油价变动显着改变通胀预期并传导至核心通胀，则宏观政策应作出相应调整。

国际原油价格经历半年的单边下行后，近日明显反弹。布兰特3月原油期货 自1月13日触及45.19美元低点后，累计涨幅约28%。

以下为中国央行四季度货币政策执行报告中“国际大宗商品价格变化与货币政策”专栏全文：

美元走强和油价下跌是近期国际经济领域中十分引人注目的现象。这些变化会对经济金融运行造成什么影响，宏观政策如何应对，值得深入研究和分析。

国际大宗商品包括能源商品、基础原材料和大宗农产品，由于多以美元标价，且共同受全球需求影响，多年来价格基本走势相近，同时也受各自供求因素影响时有差异。石油作为重要的国际大宗商品，其价格波动比较典型，对经济影响较大，一直为各方所关注。二十世纪的几次石油危机，均以原油价格暴涨为特征，导致原油进口国通胀上升、产出下降，出现所谓“滞胀”现象。考虑到为应对通胀而采取的紧缩性宏观政策会导致产出进一步下降，各方的共识是货币政策不宜对油价波动作出过度反应，一是因为油价波动较为频繁，二是货币政策以调节需求为主，对供给因素导致的冲击效果有限。但如果由于需求基本面变化导致油价发生趋势性变动，或者油价变动显着改变通胀预期并传导至核心通胀，则宏观政策应作出相应调整。

2014年下半年以来，国际石油价格从6月份的近120美元/桶快速下跌，2015年1月份跌破50美元/桶。引发本轮油价下跌的原因既有需求因素，也有供给因素。一方面，部分经济体潜在增速下降引致需求增长放缓；另一方面，美国页岩气（油）增产、中东主要产油国不减产等促使总供给增加。国际货币基金组织（IMF）的研究认为，2014年第四季度以前，需求不足为油价下跌的主导因素，之后供给因素影响可能更大。此外，主要经济体复苏出现分化、美联储货币政策逐步回归常态等因素导致美元大幅升值，也在一定程度上加剧了以美元标价的石油价格的下跌。

油价下跌对各经济体影响存在差异。对石油出口国而言，油价下跌会使收入减少，财政和国际收支平衡面临压力，本币贬值。对石油进口国而言，油价下跌有助于改善贸易条件，减少石油进口支出，可能导致贸易盈余和经常账户顺差扩大；同时，油价下跌有助于降低中间投入成本，促进劳动和资本的进一步利用，增加国民收入和就业，总体看是一个积极因素。当然，在开放宏观经济格局下，这两类经济体之间存在千丝万缕的联系，油价下跌对石油进口国也会带来一定风险。比如石油进口国的金融机构可能对石油出口国存在风险敞口，石油进口国的企业对石油出口国有大量投资，部分石油出口国囿于经济结构性问题在油价下跌时国内经济金融剧烈波动，增大国际经济和金融市场的不确定性。此外，价格信号对新型能源发展也可能产生一些负面激励。

油价下跌会导致物价下行，并可能产生一定的通缩压力，对此影响需客观全面分析。首先，油价下跌主要影响供给面，并不意味着最终需求下降。在消费需求基本稳定的情况下，原材料成本的下降有助于企业降低生产成本，而企业经营状况的好转将增加居民收入，带动最终需求上升。其次，国际油价的大幅下跌，为理顺资源型产品价格体系（包括相应的税收和补贴机制）提供了机会。资源型产品价格改革的进一步推进，一定程度上也会减轻油价下跌对物价的直接影响。